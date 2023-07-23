Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море

Бывший командующий войсками НАТО в Европе отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что альянс должен сопровождать корабли с зерном в Черном море и открывать огонь в случае угрозы по российским кораблям. Об этом 21 июля сообщил журнал Foreign Policy.

Как отметил отставной адмирал, необходимо предупредить Черноморский флот России о готовности стрелять по нему. И в случае, если корабли начнут атаку на перевозящие зерно суда, Ставридис потребовал открыть ответный огонь.

Между тем, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать Совет Украина – НАТО касательно ситуации в Черном море и зернового коридора.

21 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по Стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

В свою очередь, 21 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется, что Турция возьмет на себя лидирующую роль в вопросе восстановления зерновой сделки.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 19 июля выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедит Москву продлить зерновую сделку.

Советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в тот же день заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

Минобороны России сообщило, что начиная с 00:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.