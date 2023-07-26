В Турции заявили о рисках для страны в случае сопровождения НАТО судов с зерном
Сопровождение кораблями НАТО грузовых судов в Черном море будет нарушением Конвенции Монтре, поэтому Турция может оказаться в рискованной ситуации. Об этом пишет турецкая газета Milliyet в среду, 26 июля.
«Реализация подобного шага будет означать нарушение Конвенции Монтре, Турция может оказаться в рискованной ситуации, если корабли НАТО пройдут через турецкие проливы и разместятся в Черном море», — говорится в материале.
В статье отмечается, что ранее бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис заявил, что Соединенные Штаты и страны блока могут сопровождать суда с грузом и при наличии угрозы открывать огонь по российским кораблям.
В свою очередь экс-посол Турции в РоФ и бывший заместитель генсека альянса Гусейн Дириез отметил, что осуществление этой идеи маловероятно.
«Турция как страна, реализующая переходный режим доступа к Черному морю с помощью Конвенции Монтре, должна и впредь быть осторожной в этом отношении, как и в отношении своего членства в НАТО», — добавил он.
Кроме того, президент Института внешней политики Хусейн Багджи отметил, что Турция станет участником конфликта, если позволит военным кораблям находиться в Черном море. Он уточнил, что правительство республики маловероятно пойдет на такой шаг.
«Турция является членом НАТО. Однако зерновое соглашение между Украиной и Россией, в котором она выступала посредником, проходило под контролем ООН. Если эта проблема должна быть решена, она не может касаться НАТО», — подытожил эксперт.
Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Согласно ей, Турция, несмотря на свой суверенитет над акваториями, обязана соблюдать принципы международного права. Согласно документу, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Ранее, 16 июля, контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз предположил, что НАТО может усилить давление на Турцию для изменения позиции страны по Конвенции Монтре. Он отметил, что Анкара после июльского саммита альянса вступила в опасный период, когда она может быть втянута в активный конфликтный процесс под косвенным и прямым давлением.
Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться к выполнению сделки в случае выполнения российской части.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государства собирается делать всё, чтобы экспорт зерна страны продолжился, несмотря на выход РФ из черноморской инициативы.
Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 19 июля выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедит РФ продлить черноморскую инициативу.
Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.
Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.