В Турции заявили о рисках для страны в случае сопровождения НАТО судов с зерном

Сопровождение кораблями НАТО грузовых судов в Черном море будет нарушением Конвенции Монтре, поэтому Турция может оказаться в рискованной ситуации. Об этом пишет турецкая газета Milliyet в среду, 26 июля.

«Реализация подобного шага будет означать нарушение Конвенции Монтре, Турция может оказаться в рискованной ситуации, если корабли НАТО пройдут через турецкие проливы и разместятся в Черном море», — говорится в материале.

В статье отмечается, что ранее бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис заявил, что Соединенные Штаты и страны блока могут сопровождать суда с грузом и при наличии угрозы открывать огонь по российским кораблям.

В свою очередь экс-посол Турции в РоФ и бывший заместитель генсека альянса Гусейн Дириез отметил, что осуществление этой идеи маловероятно.

«Турция как страна, реализующая переходный режим доступа к Черному морю с помощью Конвенции Монтре, должна и впредь быть осторожной в этом отношении, как и в отношении своего членства в НАТО», — добавил он.

Кроме того, президент Института внешней политики Хусейн Багджи отметил, что Турция станет участником конфликта, если позволит военным кораблям находиться в Черном море. Он уточнил, что правительство республики маловероятно пойдет на такой шаг.

«Турция является членом НАТО. Однако зерновое соглашение между Украиной и Россией, в котором она выступала посредником, проходило под контролем ООН. Если эта проблема должна быть решена, она не может касаться НАТО», — подытожил эксперт.