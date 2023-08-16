«Очень мало было шансов, что я буду играть»

Футболисты московского «Динамо» постепенно набирают ход при главном тренере Марцеле Личке, занявшем этот пост в июне. После неудачного старта бело-голубые резко прибавили в результатах. Сначала они вырвали победы в концовках матчей против других топ-клубов — в гостях над петербургским «Зенитом» (3:2) и в чемпионате и дома над «Краснодаром» (4:3) в Кубке России. А в минувшие выходные взяли верх дома над калининградской «Балтикой» (2:0). Сейчас «Динамо» отстает после четырех туров от первого места всего на пять очков.

В основном составе постепенно закрепляется молодой защитник Станислав Бессмертный, для которого этот сезон в РПЛ — дебютный. Он отыграл оба кубковых матчах от первой до последней минуты, удачно вышел на замену на последние 15 минут матча с «Зенитом», а в ворота «Балтики» впервые в карьере забил гол в РПЛ. В интервью «Известиям» 19-летний футболист рассказал о попадании в основу, работе в фарм-клубе «Динамо-2» с входящим в тренерский штаб бывшим защитником бело-голубых Владимиром Рыковым, назвал кумиров среди правых защитников и оценил атакующий стиль игры своей нынешней команды при Личке.

— За счет чего удалось так быстро влиться в основной состав «Динамо»?

— Мне на самом деле очень повезло, что в связи с травмами некоторых игроков я попадаю в обойму, в основной состав. И вот буду себя проявлять, попытаться тренироваться еще сильнее и прогрессировать, чтобы тренерский штаб доверял мне.

— Ну после таких удачных матчей вряд ли те, кто вернутся после травм, смогут вас выдавить из основы.

— Нет, всё время надо доказывать. Здесь в команде очень большая конкуренция. Очень всё строго, и надо постоянно делать всё на максимуме.

— В июле после предсезонных контрольных матчей с ЦСКА я общался с работающим в тренерском штабе «Динамо-2» Владимиром Рыковым. На вопрос, кто из его команды может скоро попасть в основной состав, он в первую очередь назвал ваше имя. Сами тогда чувствовали, что близки к дебюту в РПЛ?

— Ну не знаю. Очень мало было шансов, что я буду играть. Повторюсь, мне очень повезло на самом деле. Но это, конечно, мотивирует на работу. Буду стараться еще больше прогрессировать, работать — это самое главное в футболе.

— Рыков на вас повлиял за короткое время совместной работы?

— Мы с ним много теорий проводим. По игре в обороне очень часто разбираем мои ошибки и удачные действия. Даже сейчас, когда я играю в основе. Всё равно Владимир Владимирович смотрит матчи, мы разбираем мою игру за главную команду. Ну и плюс я в этом сезоне и под его непосредственным руководством сыграл в «Динамо-2» два матча. Те игры тоже подробно разбирали.

— Насколько защитнику тяжело адаптироваться к тому сложному атакующему футболу, который ставит «Динамо» Марцел Личка, когда вам наверняка много приходится подчищать на своей половине поля, из-за того что партнеры увлекаются игрой впереди?

— Крайние защитники тоже много идут вперед, в атаке участвуют. Гораздо больше впереди нам иногда приходится играть при Личке. Мне нравится такой футбол. Я люблю участвовать в атаке. Хотя, конечно, и в обороне надо играть. Самое главное — сыграть сзади на ноль.

— У вас уже было непростое испытание в Питере, когда вы заменили получившего повреждение Сергея Паршивлюка на 76-й минуте выездного матча с «Зенитом», в период, когда он серьезно давил вашу команду.

— Это был очень большой опыт, потому что «Зенит» — крайне сильная команда. Сложно было выходить, влиться в такую игру. Но мы выдержали это. Забили победный гол, выиграли — это самое главное.

— Кто из игроков группы атаки соперников доставил вам наибольшие проблемы?

— В «Краснодаре» очень хорош был Ильзат Ахметов. А в «Зените» всё хороши. Очень сильная команда.

— Даже без Малкома?

— Да. В «Зените» все футболисты хорошие. В таком клубе не может быть плохих футболистов.

— Есть кумиры среди коллег по амплуа?

— Джованни Ди Лоренцо из сборной Италии. Очень мне нравится. Но я на многих правых защитников смотрю, пытаюсь что-то для себя в их игре находить, на их примере понять, как действовать на поле в тех или иных ситуациях. И в «Динамо» с Сергеем Паршивлюком общаюсь. Он мне тоже дает советы, как играть, не беспокоиться. Поддерживает меня. Очень рад этому. И благодарен ему.

— На что «Динамо» может претендовать в этом сезоне с такой игрой, как в последних матчах?

— На самые высокие места.

— Это первое место? Или призовая тройка устроит тоже?

— Самые высокие места — это первые три места.