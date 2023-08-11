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«Все одобряют и принимают требования Лички»

Футболист «Динамо» Вячеслав Грулёв — о новом главном тренере команды, успешных матчах с топ-клубами и конкуренции с «Зенитом»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Последняя неделя выдалась очень удачной для футболиста московского «Динамо» Вячеслава Грулёва. Сначала он забил победный гол в концовке выездного матча чемпионата России против петербургского «Зенита» (3:2). А затем двумя голами помог своей команде выиграть дома у «Краснодара» (4:3) в Кубке России. 24-летний нападающий напомнил о себе лучших времен, когда в позапрошлом сезоне при главном тренере Сандро Шварце ярко выступал за «Динамо» и помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата. В прошлом сезоне при Славише Йокановиче Грулёв редко проходил в основной состав, а бело-голубые финишировали девятыми. Недавние его голы помогли динамовцам преодолеть кризис начала сезона, когда они не могли выиграть при новом главном тренере Марцеле Личке.

В интервью «Известиям» форвард прокомментировал успешную игру в последних матчах, рассказал о работе чешского специалиста, шансах конкурировать с «Зенитом» и желании дебютировать за национальную сборную России.

— За счет чего у вас пошла такая результативность?

— Упорная работа на тренировках. У нас достаточно такая плодотворная неделя была перед «Зенитом». Поэтому, наверное, воздается.

— В чем поменялась команда за межсезонье? Какие новые требования предъявляются к вам при Личке?

— Больше в атаку, естественно, играем с мячом. Поэтому создаются моменты — это то, что тренер просит. Некоторые моменты отрабатываем на тренировках. Не буду раскрывать всех секретов, но дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше.

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— Можно сказать, что это самый атакующий футбол, в который вам приходилось играть в карьере?

— При Сандро тоже был атакующий. Я думаю, схожие немножко философии с точки зрения атаки.

— Неудачи на старте сезона — поражение в первом туре чемпионата от «Краснодара» (1:3), упущенная победа над «Крыльями Советов» (3:3) — с чем связаны? Болезнь роста и перестройка игры?

— Наверное, еще не адаптировались к нагрузкам — гораздо выше стали они у нас. И к требованиям, потому что тот же Марцел говорил постоянно, что «Оренбургу» при нем потребовалось время привыкнуть к его стилю игры. Надеюсь, и мы со временем будет всё больше и больше впитывать его идеи.

— Эти требования — как глоток свежего воздуха по сравнению с очень осторожным стилем игры при Йокановиче?

— Я думаю, всем хочется с мячом играть больше. Поэтому, полагаю, все футболисты, особенно те, которые стремятся к высокому уровню, хотят играть с мячом, а не просто бить вперед. Я думаю, что все в принципе одобряют и понимают эти требования Лички.

— При Личке на сборах были самые жесткие нагрузки?

— Одни из. На уровне Сандро. Может быть, даже где-то посложнее в течение недельного цикла между матчами.

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— А в общении Марцел каков?

— Больше открытый. Открытый к диалогу. В принципе, производит приятное впечатление.

— Как вы думаете, почему по ходу прошлого сезона потеряли место в стартовом составе?

— Я не знаю. Такой период был. Наверное, надо было его пройти. Уроки извлек из этого. В принципе, так же, как и всегда, отдаюсь на поле игре. Стараюсь использовать свои моменты, свои шансы.

— На что в этом сезоне может претендовать «Динамо», если будет играть так же, как в двух последних матчах — с «Зенитом» и «Краснодаром»?

— Мы не хотим загадывать — ни к чему хорошему это не приводит. Будем двигаться от игры к игре.

— Но какое итоговое место в чемпионате будете считать успешным завершением сезона?

— На данный момент три тура прошло. Не надо загадывать. Не могу ответить. И не буду.

— Нынешний «Зенит» без Малкома и тот, что был с ним в прошлые сезоны, — это две большие разницы?

— Да нет. «Зенит» он и есть «Зенит». Качественные игроки — всегда тяжело с ними играть, особенно в Питере.

— Многие считают, что, пока там были или есть их ключевые бразильцы — Малком, Вендел и Клаудиньо, — «Зенит» не возможно лишить золота. Теперь это будет легче сделать?

— Пока же только Малком ушел. Поэтому сложно говорить об этом.

— То есть нужно, чтобы еще кто-то ушел?

— Сейчас скорее кто-то придет к ним. (Улыбается.)

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— А всё-таки? Что будет, если еще и Вендел с Клаудиньо уйдут?

— Посмотрим. Рано давать оценки.

— Вам нравится то, что в нынешнем Кубке России вы получили в соперники по группе «Спартак», с которым сыграете в этом сезоне не два раза, а как минимум четыре?

— Всегда интересно играть с такими серьезными соперниками каждую неделю. Лучше играть с такими командами. Может быть, кому-то это сложно, но мне кажется, что это наоборот — заряжает. Потому что будет больше болельщиков приходить на такие матчи, как с «Краснодаром» и особенно «Спартаком».

— Вы ждете, что позовут в национальную сборную, если продолжите играть так же, как сейчас?

— Я две игры только сыграл на таком уровне. Но вообще хотел бы, конечно, поиграть за сборную. Мне очень интересно попробовать себя там. Буду стараться доказать свой уровень, чтобы туда позвали.

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