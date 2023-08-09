«За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги»

Матч «Зенит» – «Динамо» в рамках третьего тура чемпионата России по футболу стал одним из самых ярких в РПЛ за последнее время. Петербургский клуб неожиданно проиграл бело-голубым, которые к тому моменту под руководством нового главного тренера Марцела Лички не одержали ни одной победы. В Питере «Динамо» показало яркую игру и вело 2:1, но пропустило гол на последней минуте основного времени от Ивана Сергеева. Однако в компенсированное время случилось удаление у питерцев Вильмара Барриоса и победный гол динамовца Вячеслава Грулёва. Теперь команда готовится к домашнему кубковому матчу с «Краснодаром», который состоится вечером 9 августа.

В интервью «Известиям» полузащитник бело-голубых Даниил Фомин прокомментировал победу в Санкт-Петербурге, рассказал о реакции команды на неудачи в первых играх сезона и прокомментировал ситуацию с капитанской повязкой, объяснив, кто считается лидерами «Динамо» в этом сезоне.

«Обидно, что в Самаре не вытерпели»

— Когда Сергеев сравнял счет, много думали об эпизоде десятью минутами ранее, когда со штрафного вы попали в перекладину и не добили «Зенит»?

— Перекладина нет, не вспоминалась. Вспомнил прошлую игру, что тоже терпели и на последних минутах пропустили, вничью сыграли. Но хорошо, что всё хорошо закончилось — выиграли у «Зенита». Конечно, мне хочется забивать голы. И момент хороший такой был. Значит, в следующих матчах будем забивать.

— По идее, сравняв счет в концовке, «Зенит» должен был на кураже придавить «Динамо» и попытаться его дожать. Почему получилось наоборот?

— Для нас хорошо получилось (улыбается).

— Но всё-таки за счет чего?

— Мы проявили характер. Ну и сказалось удаление, конечно. Чуть-чуть помогло оно нам — «Зенит» уже не атаковал после него и доигрывал матч. Так получилось, что у нас появился шанс, и мы им воспользовались. Благодаря этому выиграли.

— Казалось бы, удаление на последних минутах матча не то чтобы дает какое-то серьезное преимущество — времени совсем мало, чтобы успеть им воспользоваться.

— Я согласен. Но видите: нашли лазейку и использовали ее, но это уже не наши проблемы. Мы выиграли — это самое главное.

— После неудачного старта сезона что-то менялось в подготовке и тактике перед игрой с «Зенитом»? Или просто улучшали то, что не до конца работало в прошлых матчах?

— Никаких разборов полетов не было. Наоборот, работаем, верим в то, что делаем. Да, где-то ошибаемся, но надо играть в футбол, верить в себя и получать удовольствие. Так что никакой паники в течение недели перед выездом в Питер не было. Да, обидно, что в Самаре не вытерпели, сыграли 3:3, упустили победу. Но так бывает. Главное было верить в свои силы. В итоге мы приехали в Питер и в первом тайме довольно неплохо играли — дважды забили, были еще подходы к воротам «Зенита». Может, не всё из них выжали. Но в целом всё нормально.

— А у вас лично была паника из-за неудач?

— По себе скажу, что чувствую себя достаточно уверенно. За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной. Стараюсь держать уровень, стабильность и двигаться вперед вместе с «Динамо».

«Закончим мы по-другому — гораздо выше в таблице»

— Сколько надо времени, чтобы идеи Лички окончательно адаптировались к тому составу, что есть в «Динамо»?

— Я не знаю, есть ли такие ограничения в адаптации идей тренера, в условные два-три месяца или год. Самое главное, использовать каждую тренировку с пользой, если можно так выразиться. Вникать в требования тренера, привыкать к нему, ему — привыкать к нам. И в этом плане вместе двигаться вперед.

— Ряд игроков «Динамо» говорили, что в прошлом сезоне предшественник Лички Славиша Йоканович дистанцировался от игроков, не очень подробно объяснял, что делать? Марцел в этом смысле сильно отличается?

— Я бы не сказал, что Славиша не так объяснял нам что-то или не объяснял. Может быть, ему стоило это делать чаще — больше доносить свои требования. Но когда он это делал, объяснения были достаточно подробные. Йоканович мне показался хорошим тренером. Думаю, больше должны футболисты ответственность на себя брать. А сейчас, при Личке, много тактики, теории. Не скажу, что очень много, но всё подробно, а тренировки очень интенсивные. Отрабатываем детали и стараемся их воплотить на поле.

— Но неудачи в первых матчах сезона можно списывать на то, что слишком радикально перестраиваете игру, то просто не было времени наиграть этот атакующий стиль Лички?

— Я не хочу ни на что это списывать. Думаю, в совокупности все всё понимают. Да, хотелось лучше начать. Но в прошлом году мы лучше начали чемпионат, первые восемь матчей не проигрывали, а закончили сезон неудачно, на девятом месте. Сейчас начали хуже, но, надеюсь, и закончим мы по-другому — гораздо выше в таблице.

«Пока повода не было. Но я вам расскажу, если будет»

— После матча с «Краснодаром» вы сказали о разочаровании в том, что вы больше не капитан «Динамо». Сейчас уже эмоционально отошли от этого?

— Ну я был честен тогда. Сказал всё, что чувствовал, как есть. Тренер принял такое решение — я его принимаю. Сейчас уже надо забыть это. Закрыть тему капитанства. Сейчас так — двигаемся дальше.

— Вообще отсутствие капитанской повязки как-то поменяло ваш статус? Меньше стало полномочий — на кого-то из партнеров по команде прикрикнуть в раздевалке или на поле пообщаться с судьей?

— Да нет, я такого не заметил.

— Сергей Паршивлюк говорит, что капитанство — это только формальность, а в целом у вас, у целой группы игроков соответствующий статус.

— Не знаю насчет того, формальность ли. Но да, у нас есть такой костяк, который может взять на себя лидерские функции. Сегодня кто-то больше на себя возьмет, слово скажет в раздевалке и на поле, кто-меньше. Завтра может быть по-другому. Поэтому проблем нет.

— Вы в этом костяке?

— Ну если я капитаном был в прошлом сезоне, то вы как думаете?

— Думаю, да.

— Правильно думаете (улыбается).

— Кроме вас, полагаю, там Фабиан Бальбуэна как действующий капитан, Сергей Паршивлюк, носивший повязку в кубковом матче с «Пари Нижний Новгород» и Антон Шунин, капитанивший до вас несколько сезонов подряд. Кто-то еще есть?

— Можно Смолова добавить. Еще ребят добавить. Тут я не хочу по персоналиям говорить. Главное то, что в «Динамо» есть лидеры. И это хорошо.

— Но у Бальбуэна как у официального капитана есть какие-то особые полномочия?

— Наверное, у него есть последнее слово как у капитана в каких-то вопросах. Но я даже не могу вам такой пример привести, когда ему приходилось его использовать. Пока повода не было. Но я вам расскажу, если будет (улыбается).

«Что происходит у «Зенита», мне неинтересно»

— На какой результат по итогам сезона можно рассчитывать при такой игре, какую вы показали в матче с «Зенитом»?

— Я не хочу какие-то громкие заявления делать. Но, конечно, хочется быть вверху, бороться за самые высокие места в чемпионате, за победу в Кубке России.

— После ухода Малкома с «Зенитом» можно бороться за чемпионство?

— Честно говоря, я вообще не готов «Зенит» комментировать. Давайте по «Динамо» (улыбается). Что происходит у «Зенита», мне неинтересно.

— Но в прошедшем матче чувствовалось, что без Малкома он стал слабее по сравнению с вашими очными встречами прошлого сезона?

— Да нет. Всё равно «Зенит» — хорошая команда. «Динамо» было тяжело во втором тайме. Мы перестроились на игру в пять защитников, где-то играли по счету. Было тяжело, мы терпели, но закончили хорошо, удачно. А там уже будем двигаться дальше.

— Впереди у «Динамо» снова домашний матч с «Краснодаром», теперь в Кубке России. Насколько этот соперник, который сейчас вместе со «Спартаком» лидирует в РПЛ, показался грозной силой в первом туре?

— Мы будем играть дома. Мне кажется, что против любой команды надо стараться играть на своем поле с позиции силы. Да, первый матч в этом сезоне мы «Краснодару» проиграли. Но сейчас будет Кубок, другой турнир — посмотрим, как там сыграем.