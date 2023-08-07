«Мне повязка не нужна, чтобы кому-то что-то высказать»

В прошедшем третьем туре чемпионата России по футболу московское «Динамо» 6 августа неожиданно обыграло в гостях петербургский «Зенит» (3:2), одержав первую победу при новом главном тренере Марцеле Личке. Успех в Северной столице оказался очень ярким: «Динамо» вело 2:1, но на 90-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. Уже в компенсированное время после удаления у питерцев Вильмара Барриоса Вячеслав Грулёв забил победный мяч. Бело-голубым удалось сгладить впечатления от неудачного старта — в чемпионате они проиграли дома «Краснодару» (1:3), а затем упустили в гостях победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:3).

В Кубке России динамовцы проиграли по пенальти «Пари Нижний Новгород» (4:3). Капитаном команды в той встрече был правый защитник Сергей Паршивлюк. Он надел повязку в отсутствие Фабиана Бальбуэна. Для самого Паршивлюка матч с «Зенитом» стал первым в стартовом составе в нынешнем чемпионате. В интервью «Известиям» 34-летний футболист рассказал об изменениях при Личке, формальности капитанства в команде, объяснил, как сумел побывать лидером «Спартака» и «Динамо», и поделился мнением о победе над «Зенитом».

«Пытаемся играть в то, что требует Марцел»

— В прошлых двух матчах чемпионата вы лишь однажды вышли на замену на последние минуты. Со страрта играли только в Кубке против «Пари Нижний Новгород». Каково было сразу выходить в гостевой игре именно против «Зенита», фаворита сезона?

— У меня в прошлом сезоне была похожая ситуация, когда я много не играл. Но, когда надо было, выходил. И всегда в целом готов выйти. Поэтому тут дело не в том, против кого впервые вышел в чемпионате. Мы все тренируемся вместе, все готовимся. А кто играет — это уже выбор тренера. Поэтому каждый футболист значит что-то своё. Вот я вышел против «Зенита» и сыграл, как мог. Рад, что команда победила.

— После гола Ивана Сергеева в ворота «Динамо» в концовке встречи по идее «Зенит» должен был на кураже пойти дожимать вас. Почему получилось наоборот?

— Второй тайм был для нас тяжёлым. Можно сказать, явно попахивало голом «Зенита». Потому что 45 минут отбиваться от такой команды в гостях — это смерти подобно. Рано или поздно он мог сравнять счёт. Что, в принципе, и случилось. Но, видимо, удаление Барриоса сыграло свою роль. Плюс те ребята, которые вышли с лавки, помогли команде. Один из них — Слава Грулёв — забил гол, который принёс нам такую важную победу.

— 45 минут отбиваться пришлось вынужденно? «Зенит» заставил, или так было задумано?

— Нет, задумки отбиваться против «Зенита» не было. Наоборот, мы обговаривали, что это бессмысленная затея, потому что рано или поздно тебя вскроют. Но в «Зените» крутые футболисты. Это сильная команда, чемпион страны. Это они нас так заставили играть. Поэтому мы и оборонялись целый тайм, что нам несвойственно в этом сезоне. Но хорошо, что получилось выиграть.

— Первый тайм, в котором «Динамо» играло с позиции силы, — это образец того, что от вас требует Марцел Личка?

— Конечно, всегда есть место для улучшений. И тот гол, который мы пропустили, сами же себе и привезли (Фабиан Бальбуэна срезал мяч в свои ворота. — «Известия»). Но через ошибки, через пробы и через тернии к звёздам надо идти к той игре и результатам, которые мы хотим. Пытаемся играть в то, что требует Марцел. И рано или поздно это должно было принести успех. К сожалению, в первых двух турах не было положительного результата. В третьем он есть, причём против «Зенита» в гостях. Я считаю, что это очень хороший результат.

«Есть "совет капитанов", который вместе принимает решения»

— К вам на вашей позиции сильно изменились требования с приходом в «Динамо» Лички?

— Нет. В принципе, требования к крайним защитникам плюс-минус похожие в любой схеме. Просто есть небольшое различие по расположению на поле — тактические задумки не будем раскрывать (улыбается). А так, выполняем примерно те же требования, что и раньше.

— А мне казалось, что для крайних защитников при разных схемах есть разница, когда тренер требует больше подключаться к атакам или играть осторожней, больше оставаясь в обороне.

— Любой тренер скажет, что, когда есть зона, можно помогать атаке, когда нет зоны, нужно оставаться в своей и держать своего игрока. Поэтому тут большой разницы нет. Просто расположение в начале атаки — повыше-пониже, за спиной у игрока средней линии соперника — это такие детали, которые остаются у нас внутри команды на теоретических занятиях.

— Многих удивило, когда перед матчем первого тура с «Краснодаром» выяснилось, что капитаном команды стал Фабиан Бальбуэна, а после матча Личка объявил, что на кубковую игру с «Пари Нижний Новгород» повязку наденете вы, а не носивший её в прошлом сезоне Даниил Фомин и до него — Антон Шунин.

— Честно говоря, мы внутри коллектива не придаём этому большого внимания. У нас есть когорта футболистов, которые всегда скажут своё слово в раздевалке или на поле, если понадобится. Независимо от того, есть у них капитанская повязка или нет. Мне повязка не нужна, чтобы кому-то что-то высказать или принять на себя какое-то решение. Поэтому это только формальность, которая лишь для журналистов, для публики. Но внутри коллектива это не важно. Не могу сказать, что она играет какую-то роль.

— Можно сказать, что в «Динамо» коллективное капитанство?

— Можно и так сказать. Есть «совет капитанов», который вместе принимает решения или выдвигает какие-то моменты на рассмотрения Марцела или руководства клуба.

— Вы, возможно, первый в истории человек, побывавший капитаном и «Спартака», и «Динамо». Как вы умудрились это сделать?

— Ну как умудрился? Я не знаю (смеётся). Как-то умудрился, значит. Это же не мой выбор — люди выбирают. Может быть, чем-то заслужил уважение внутри коллектива.

— В целом чувствуете морально облегчение после победы в Питере?

— Я думаю, ответ на этот вопрос очевиден, когда обыгрываешь «Зенит» в гостях. Любой команде, даже, если она на последнем месте, будет хорошо. Поэтому настроение отличное.