Номер Лички: как «Зенит» у себя дома проиграл «Динамо»

Прошедший третий тур чемпионата России по футболу оказался богат на неожиданные результаты. Исключением не стали даже два центральных матча. Действующий чемпион и фаворит первенства «Зенит» проиграл дома неудачно начавшему сезон «Динамо» (2:3), а ЦСКА в московском дерби разгромил «Локомотив» (4:1). Лидерство пока удерживают московский «Спартак» и «Краснодар», остающиеся последними клубами, не потерявшими ни одного очка. Красно-белые особенно отметились в минувшие выходные, разгромив в гостях казанский «Рубин» (4:1).

«Зенит» – «Динамо»

Неудачное начало работы Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо» пока не привело к панике ни в команде, ни среди болельщиков. Многие ожидали, что чешский специалист будет строить атакующий футбол, который требует времени для наигрывания связей впереди и в обороне. Поэтому домашнее поражение от «Краснодара» (1:3) и гостевая ничья с «Крыльями Советов» (3:1), когда бело-голубые упустили преимущество 3:1 и позволили волжанам сравнять счет в концовке, мало кого смутили.

«Зенит» же казался фаворитом встречи даже после того, как досадным образом упустил победу в выездной встрече с «Ростовом» (1:1). Тем не менее «Динамо» быстро открыло счет. Началось всё с привоза Роберта Ренана, на своей половине поля отдавшего мяч Муми Нгамалё, который совместно с Константином Тюкавиным тут же организовал быструю атаку, по итогам которой Тюкавин забил гол уже на второй минуте.

«Зенит» отыгрался быстро. На 10-й минуте в ходе затяжной атаки Маттео Касьерро совершил прострел в центр штрафной, и Фабиан Бальбуэна срезал мяч в свои ворота. Реабилитировался капитан «Динамо» на 33-й минуте, сделав длинный заброс на Тюкавина, который оторвался от Ренана и оформил дубль.

Второй тайм проходил при преимуществе «Зенита», но «Динамо» достаточно уверенно отбивалось, а в паре эпизодов выручал вратарь Антон Шунин. В составе хозяев на замену вышел Вендел, в отношении которого всё лето ходят слухи, что он скоро покинет клуб, как уже сделал другой звездный бразилец Малком.

Стоит отметить, что в начале сезона Вендел отсутствовал в заявке «Зенита» и приехал в расположение команды только 25 июля, когда чемпионат уже начался. Появление полузащитника в матче с «Динамо» стало первым в сезоне.

На 80-й минуте Даниил Фомин мог похоронить интригу в матче, когда отлично пробил со штрафного, но мяч попал в перекладину. Это вышло боком гостям на 90-й минуте, когда вышедший в середине второго тайма на замену Иван Сергеев сумел сравнять счет. В оставшееся время Вильмар Барриос оставил питерцев в меньшинстве, получив красную карточку за грубый удар сзади по ногам Денису Макарову. Динамовцам хватило считаных минут, чтобы вырвать победу: прострел Диего Лаксальта на дальнюю штангу сумел замкнуть Вячеслав Грулёв.

— В целом хотел бы поблагодарить команду, — сказал «Известиям» вратарь «Динамо» Антон Шунин. — Мы сделали большую работу. Нам сегодня как никогда важна была победа. Тем более, здесь. Для того, чтобы верить в философию тренера, в то, что мы отрабатываем на тренировках, в то, что мы на теориях просматриваем. И у нас это начинает получаться в игре. Возможно, во втором тайме нас не хватает на последние минуты — наверное, это видно. Но, думаю, с каждой игрой мы физически выглядим лучше. И сегодня пришёл результат. На самом деле, у нас выхода нет. Тренер сказал: «Если вы боитесь, купите себе памперсы, но играть будем так, как я вижу футбол. Мы будем играть с мячом, будем разыгрывать. Вы либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки». Поэтому мы стараемся делать ровно то, что требует тренер, двигаться вперёд.

ЦСКА – «Локомотив»

Ширина обоймы статусных игроков в начале этого сезона явно была больше у «Локо», поэтому многим он казался фаворитом встречи. Для ЦСКА же, после травм ряда ключевых игроков (Иван Обляков и Игорь Дивеев) оказавшегося на скамейке запасных практически с одной молодежью, ничья могла показаться успешным результатом.

Многие могли бы поставить и на победу армейцев, но не такую крупную, какой она получилась. Тем не менее, выдержав натиск «Локо» в первые 20 минут дерби, подопечные Владимира Федотова стали отводить игру от своих ворот, а в середине первого тайма выстрелили дуплетом благодаря Федору Чалову. Сначала он заработал пенальти и реализовал его, а затем тонким пасом пяткой вывел Милана Гайича один на один с вратарем Ильей Лантратовым — и серб использовал свой шанс. В начале второго тайма после неудачного выноса из своей штрафной в исполнении Марио Митая Максим Мухин довел дело до разгрома.

Благодаря голу Егора Погостнова после навеса с углового «железнодорожники» размочили счет. Но последнее слово оказалось за теми же Чаловым и Мухиным. Уже через минуту после пропущенного гола Федор начал атаку, которую продолжил Михаил Рядно, вышедший в первом тайме на замену вместо травмированного Бахтиера Зайнутдинова. 17-летний защитник навесил в центр штрафной, откуда Мухин головой отправил мяч в ворота.

— Играют не фамилии, а люди, поэтому ничего странного в том, что скамейка «Локо» кажется более качественной, чем наша, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. — Если эти фамилии неизвестны, это не значит, что их обладатели — плохие футболисты. У нашей молодежи всё впереди. Эти ребята очень амбициозные. Так что я бы не сказал, что у нас нет скамейки. Хотя за травмированных мы переживаем, потому что это железные игроки основного состава. Но, как видите, потери не мешают нам выигрывать матчи, как с тем же «Локомотивом», с которым было непросто вначале. Но в итоге мы реализовали свои моменты, контролировали игру и заслуженно победили.

«Рубин» – «Спартак»

Новичок красно-белых Тео Бонгонда уже на 20-й минуте открыл счет в Казани. Пока он показывает результативность во всех матчах сезона, либо забивая голы, либо отдавая голевые передачи. Вернувшийся по итогам прошлого чемпионата в РПЛ «Рубин» пока не выиграл ни одного матча. А матч со «Спартаком» вообще обернулся катастрофой.

Ближе к перерыву после розыгрыша ошибочно назначенного судьей штрафного Угочукву Иву сравнял счет. Но в середине второго тайма свое слово сказал Хесус Медина, этим летом скандально перешедший в «Спартак» из стана его заклятого врага ЦСКА. Парагваец из-за травмы пропустил первые матчи сезона, и игра с «Рубином» стала для него дебютной. Он вышел на замену на 58-й минуте и через 40 минут забил победный гол. А потом Михаил Игнатов и Квинси Промес довели дело до разгрома.

«Спартак» набрал девять очков из девяти и идет вверху таблицы наравне с «Краснодаром», имея с ним одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (+4) и опережая по забитым голам (9–4 против 6–1).

— Спартаковцы хорошо начали сезон, все футболисты играют бодро, задорно, никто не отбывает номер, — поделился с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Есть игра, самоотдача, которые помогли выиграть непростые матчи с «Оренбургом» в первом туре чемпионате (3:2) и в гостях у «Краснодара» (2:1) в Кубке России. Но пока рано вешать «Спартаку» медали. Он и в прошлом сезоне хорошо начал и даже на зимний перерыв ушел на хороших позициях, а потом провалил весну. Сейчас и вовсе у него был достаточно легкий календарь — новички РПЛ «Балтика» (2:1) и «Рубин», а также лишившийся ушедшего в «Динамо» Лички «Оренбург». У последнего теперь главный тренер Иржи Ярошик, который, может быть, неплохой специалист, но пока не адаптировался к работе в РПЛ. По сути, лишь кубковый матч с «Краснодаром» и является показательным, но чтобы прогнозировать борьбу за чемпионство, таких успешных встреч должно быть несколько.

Идущий рядом со «Спартаком» «Краснодар» в пятницу с трудом обыграл дома «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 — и то благодаря пенальти, реализованному Эдуардом Сперцяном. «Крылья Советов» на своем поле разгромили удачно стартовавший «Ростов», что стало сенсацией если не по результату, то по счету точно — 5:1.

Екатеринбургский «Урал» в выездном матче с «Оренбургом» воспользовался ранним удалением нападающего соперника Брайана Мансиньи на седьмой минуте и победил 2:0. А дебютант РПЛ — калининградская «Балтика» — одержал первую победу и набрал первые очки в элите, взяв дома верх над воронежским «Факелом» (2:1). Завершился тур матчем между «Сочи» и грозненским «Ахматом», в котором грозненцы победили со счетом 2:1.