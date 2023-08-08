Тур near: как пройдут очередные матчи Кубка России по футболу

В центральном матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу «Динамо» 9 августа примет в Москве «Краснодар». Эти команды недавно играли между собой в РПЛ, и тогда «быки» уверенно обыграли хозяев (3:1). Сейчас у динамовцев есть хорошие шансы на реванш. После выездной победы над «Зенитом» команда Марцела Лички находится на подъеме. А вот сине-бело-голубым предстоит непростой визит в Самару, где их ждет встреча с одной из самых ярких команд нового сезона. «Крылья Советов» идут среди лидеров РПЛ и готовы дать бой чемпионам. Интересно понаблюдать и за противостоянием «Рубина» и «Локомотива». Обеим командам надо реабилитироваться перед своими болельщиками за разгромные поражения в прошедшие выходные.

«Динамо» – «Краснодар»

Под руководством нового главного тренера «Динамо» постепенно находит свою игру, что помогло оформить первую победу в сезоне — над чемпионом страны. Теперь москвичам нужно наладить дела и в Кубке: в первом туре они проиграли «Пари НН» по пенальти. «Краснодар» тоже проиграл — дома «Спартаку» (1:2). Очный матч команд во многом определит, кто вместе с красно-белыми напрямую выйдет из группы.

— Мы будем играть дома, и мне кажется, что против любой команды надо стараться играть на своем поле с позиции силы, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. — Да, первый матч в этом сезоне мы «Краснодару» проиграли. Но сейчас будет Кубок, другой турнир — посмотрим, как там сыграем.

Также в этой группе «Спартак» 8 августа после яркой победы над «Рубином» в чемпионате (4:1) сыграет с «Пари НН» на своем поле. Интересно, что наставник нижегородцев Сергей Юран в тренерской карьере ни разу не проигрывал «Спартаку» — на его счету две ничьих и одна победа.

Тренер красно-белых Гильермо Абаскаль после победы над «Рубином» заявил журналистам, что в кубковой игре даст возможность сыграть игрокам резерва. Возможно, Юрану снова удастся отобрать очки у неоптимального состава «Спартака».

«Рубин» – «Локомотив»

«Рубин» после разгрома от красно-белых снова сыграет в Казани — команда Рашида Рахимова 8 августа примет «Локомотив», который в выходные тоже крупно уступил (в дерби ЦСКА, — 1:4).

Для «Рубина» матч важен в плане уверенности — казанцы в этом сезоне еще ни разу не побеждали, чередуя ничьи и поражения. Серия длится уже четыре матча, и, конечно, в случае очередного поражения стоит ждать разговоров о будущем Рахимова. Весной из «Рубина» уволили тренера Юрия Уткульбаева, который не проиграл у руля казанской команды ни одной встречи. Жестких решений от руководства клуба можно ждать и сейчас, если дела в Казани не наладятся.

В первом туре РПЛ команды уже встречались, и тогда «Рубин» многих очаровал: казанцы в Черкизово наиграли на победу и выглядели лучше соперника, но упустили три очка из-за ошибки голкипера Юрия Дюпина. Пока это лучший по качеству игры матч «Рубина» в новом сезоне.

«Локомотив» же до разгрома от ЦСКА выглядел неплохо в Воронеже, где победил «Факел» (4:1) и в Кубке с «Уралом», обыграв соперника (2:1). Но стабильности команде Михаила Галактионова все-таки пока не хватает. Матч в Казани будет показательным с точки зрения реакции «Локо» на болезненное поражение от ЦСКА.

Интересно, что «Рубин» не мог обыграть «Локомотив» в последних 13 очных матчах подряд. В последний раз казанцы побеждали железнодорожников в 2017 году еще при тренере Хави Грасии, а в составе «Рубина» тогда играл Олег Кузьмин, который сегодня работает тренером в штабе Рахимова. Возможно, неудачная серия «Рубина» против «Локо» наконец-то прервется во вторник в Казани.

В другом матче этой группы «Урал» сыграет с «Ростовом» дома.

«Крылья Советов» – «Зенит»

Пожалуй, одна из самых ярких команд нового сезона — «Крылья Советов» — сыграет с «Зенитом», который неожиданно проиграл в прошлом туре «Динамо».

Самарцы в выходные разгромили «Ростов» – 5:1, до этого совершили камбэк в игре с «Динамо»: проигрывая 1:3, сравняли счет и вырвали ничью. А в первом туре забили два красивых мяча «Ахмату» в Грозном и увезли три очка.

Единственное поражение у самарцев в новом сезоне пока значится лишь в Кубке России — 2:3 от «Балтики». И матч с «Зенитом» во втором туре во многом определяющий — чтобы претендовать на прямой выход из группы, нужно побеждать.

— Игра «Крыльев» оставляет очень приятное впечатление на старте сезона, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Игорь Осинькин потерял почти всех лидеров в межсезонье, но из молодых выстроил боеспособный коллектив. Это говорит о высоком уровне тренера. Думаю, что и «Зенит» ощутит на себе мощь молодого коллектива самарцев.

В прошлом сезоне в Кубке России в группе «Крылья Советов» тоже играли с «Зенитом» и тогда сенсационно обыграли питерцев дома со счетом 2:0. Учитывая нынешнюю форму команд, такой же результат в среду уже не станет удивительным.

В другой встрече этой группы «Ахмат» дома сыграет с «Балтикой».

ЦСКА – «Факел»

Команда Владимира Федотова после яркой победы над «Локо» сыграет в Кубке России с «Факелом» Вадима Евсеева, который в новом сезоне идет с серией из четырех поражений в четырех матчах и рискует продлить эту серию. ЦСКА выглядит явным фаворитом с серией из трех побед подряд. В последних трех матчах армейцы забили 13 мячей, из которых шесть — в ворота «Оренбурга» в Кубке.

У ЦСКА есть проблемы с глубиной состава и резервом, но даже молодые игроки армейцев могут добиваться уверенных побед, что показала игра в Оренбурге.

«Факелу» же победа в таком матче позволит встряхнуться и обрести уверенность, иначе падение может продолжиться. Об этом накануне размышлял тренер «Факела». «Мы остались в РПЛ и думаем, что будем по течению плыть. Нет, нам надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в премьер-лиге», — заявил на пресс-конференции Вадим Евсеев.

Услышат ли его игроки «Факела», узнаем 9 августа. В другом матче этой группы сыграют «Сочи» и «Оренбург».