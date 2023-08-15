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«Известия» показали обстановку в аэропорту Антальи

«Известия» показали обстановку в аэропорту Антальи, где пассажиры сутки ждут вылет в Екатеринбург
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В аэропорту Антальи собрались пассажиры, которые больше суток ожидают вылет в Екатеринбург. Обстановку в воздушной гавани показала 15 августа корреспондент «Известий» Алиса Бурова.

По ее словам, табло сообщало, что рейс WZ 3062 авиакомпании Red Wings вылетит в 18:55 мск, однако представитель туроператора рассказал, что самолет из Екатеринбурга приземлится в Турцию только в 23:45 мск.

«Мы изначально должны были улететь еще вчера. Рейс был в 13:30. Сначала перенесли на вечер, потом на 5:50 следующего дня. Ждем больше суток. Разметили нас в гостинице, за это спасибо авиакомпании. Пока идти некуда, будем ждать», — рассказал один из пассажиров.

По словам корреспондентки, одни пассажиры продлили проживание за свой счет, других разместили в близлежащих гостиницах, третьим не могут выйти на связь со своими туроператорами.

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Ранее в этот день сообщалось, что рейс WZ 3061 из Екатеринбурга в Анталью задержали больше чем на сутки. Самолет должен был вылететь 15 августа в 01:10 по местному времени (14 августа в 23:10 мск). Позднее сообщалось, что отправление рейса запланировано на 16 августа в 01:45 (15 августа в 23:25 мск).

13 августа стало известно, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Кроме того, возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация на следующий день указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В этот же день, 14 августа, пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

В пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры рейсов, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине нештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

Вечером 14 августа Росавиация заявила, что авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров одного из двух задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту.

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