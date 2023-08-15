Выпрыгнувшая из окна в Ижевске девочка была успешно прооперирована

Девочка, выпрыгнувшая из окна четвертого окна во время спасения от педофила в Ижевске, была успешно прооперирована. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

По словам Пинчук, операция прошло удачно, и девочка уже пришла в себя.

«Ребенок будет находиться в реанимации под наблюдением врачей, утром девочку планируется перевести в отделение нейрохирургии», — добавила Пинчук.

Кроме того, она добавила, что девочку ждет еще одна операция, которая по плану должна пройти через три-четыре недели.

14 августа девочка выпрыгнула из окна четвертого этажа, чтобы спасти себя от педофила в квартире. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Позже, в этот день, СК сообщил о задержании подозреваемого мужчины, который напал на девочку. На данный момент с ним проводятся необходимые для следствия процедуры.