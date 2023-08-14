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СК подтвердил задержание подозреваемого в нападении на выпрыгнувшую в окно девочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мужчина, подозреваемый в нападении на школьницу, которой из-за этого пришлось выпрыгнуть в окно, задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«В рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Расследованием дела занимаются следователи регионального управления СК РФ. Установлено, что, убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и была госпитализирована.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Республике Удмуртия доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Ранее в этот день о задержании злоумышленника сообщил корреспондент «Известий». Сообщалось также, что 15-летней школьнице пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа квартиры, чтобы убежать от педофила. По факту действий мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По предварительным данным «Известий», пострадавшая находится в сознании. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Вероятно, что в ближайшее время врачи Ижевска проведут девочке операцию, а затем, возможно, отправят на последующее лечение в Москву.

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