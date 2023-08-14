Школьница в Ижевске выпрыгнула из окна и спаслась от педофила
В Ижевске 15-летней школьнице пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа, чтобы убежать от педофила. Об этом во вторник, 14 августа, рассказал источник «Известий».
Отмечается, что инцидент произошел 12 августа на улице Пушкинской, у дома 259Б.
«Хозяин квартиры, где девушка находилась в гостях, совратил ее. После этого она выпрыгнула из окна», — сообщил собеседник.
В результате врачи диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В преступлении подозревается 34-летний мужчина, полицейские ведут его розыск.
Ранее, 21 июля, источник «Известий» рассказал, что третьеклассница смогла сбежать от педофила, который схватил ее на улице в городе Светлограде Ставропольского края. 35-летний рабочий стал преследовать школьницу на Ярмарочной улице. Похитив жертву, он потащил ее к заброшенному дому на улице 18-го Партсъезда. Однако девочка смогла обхитрить мужчину и убежала домой к папе.