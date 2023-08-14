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Задержан подозреваемый в нападении на спрыгнувшую с 4-го этажа девочку

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Задержан подозреваемый в нападении на девочку, спрыгнувшую из окна четвертого этажа, чтобы спастись от педофила, в Ижевске. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в понедельник, 14 августа.

По предварительным данным «Известий», пострадавшая находится в сознании. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника. Вероятно, что в ближайшее время врачи Ижевска проведут девушке операцию, а затем, возможно, отправят на последующее лечение в Москву.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Ижевске 15-летней школьнице пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа, чтобы убежать от педофила. По факту действий мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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