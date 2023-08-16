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Дефолт 17 августа 1998 года — предпосылки и хроника событий

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Фото: ТАСС/Александр Катков
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Экономический кризис 1998 года считается одним из самых тяжелых в истории современной России. 17 августа был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств, а этот день прозвали черным понедельником. Что привело к экономическому упадку и как развивались события — читайте в материале «Известий».

Дефолт 17 августа 1998 года — предпосылки

После распада СССР российские власти столкнулись с рядом экономических проблем. Инфляцию пытались сдерживать за счет отказа от эмиссионного финансирования госбюджета и завышенного курса рубля. А в целях пополнения бюджета на рынок ввели государственные краткосрочные облигации (ГКО).

Они продавались ниже стоимости, что привело к невозможности государства выполнить обязательства перед заемщиками. Кроме того, ситуацию усугубляли отток иностранного капитала, низкие мировые цены на нефть и высокая конкуренция на внешних рынках. Выстроенная по принципу финансовой пирамиды система не выдержала, и государство было вынуждено объявить дефолт.

Дефолт 17 августа 1998 года — что произошло

В «черный понедельник» власти объявили технический дефолт — госдолг составил $200 млрд, 44% от внутреннего валового продукта (ВВП). В результате о ликвидации объявили несколько крупных банков, в которых хранились личные накопления граждан. Для многих компаний единственным выходом стало банкротство.

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Уровень инфляции возрос с 11% до 84,5%, а ВВП сократился в два раза. Вся денежная масса в России обесценилась в несколько раз. Потери экономики оцениваются в сумму около $96 млрд.

Дефолт 17 августа 1998 года — последствия

Сразу после дефолта президент России Борис Ельцин распустил правительство. Главой нового кабмина стал Евгений Примаков, а его первым замом Юрий Маслюков.

После того как с российского бюджета были сняты обязательства по обслуживанию краткосрочного долга, экономика начала двигаться к балансу. Задолженность по пенсиям и зарплатам постепенно была погашена. Кроме того, кризис дал толчок активному импортозамещению. Вскоре новая волна реформ привела Россию на путь стабильного экономического роста.

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В течение последующих 10 лет российский ВВП вырос почти в два раза, а также вдвое сократилась доля бедного населения.

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