Сцены из новой жизни: Баста в «Ленкоме», Урсуляк — в Маяковке

Рэпер Маяковский и видео для Гоголя. «Маскарад» Лермонтова и пьеса, заставившая раздеться Николь Кидман. А еще куклы из папье-маше в Большом и дебют Сергея Урсуляка в Маяковке. Уже очень скоро столичные театры откроют новый сезон. О своих планах они сообщат артистам и журналистам на сборах коллективов. «Известия» узнали о готовящихся постановках раньше и рассказывают, чем удивят прославленные труппы своих зрителей.

«Неотправленные письма»

Театр Моссовета отметил 100 лет. 101-й сезон он начнет с постановки, посвященной СВО. Как говорят создатели, это для них очень символично. Ведь второй год идет спецоперация, и наконец появилось первое сценическое воплощение происходящего.

«Неотправленные письма» — спектакль по роману Олега Роя, в котором автор рассказывает о событиях в Донбассе. Это режиссерский дебют заслуженного артиста России Вячеслава Манучарова. В главных ролях звезды Театра Моссовета — Ольга Кабо и Дмитрий Щербина.

Режиссер спектакля Вячеслав Манучаров во время пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Неотправленные письма» по роману Олега Роя Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Одиннадцать солдатских писем оказались в руках почтальона Надежды. Она должна прочитать их, чтобы отправить адресатам. Каждое должно дойти до того, кому написано.

— Надо перестать всем делать вид, будто ничего не происходит и никакой СВО нет, — считает Вячеслав Манучаров. — Если мы не будем говорить трезво и честно через литературу, через театр, через телевидение и кино о том, что происходит в зоне СВО, о подвиге наших военных, то мы проиграем . Проиграем себя.

Спектакль будет идти на сцене «Под крышей» и в Театре «МОСТ». А премьера состоится 20 августа . 6 сентября в «Лужниках» артисты выйдут сразу на массового зрителя. Вход свободный.

100 лет — Моссовет: как один из главных театров страны отметил юбилей Звезды гуляли под оркестр с лопатами в руках, сверкая бриллиантами и произнося здравицы «Сын Мандарина. Соловей» Большой театр готовит спектакль-эксперимент. Впервые ГАБТ сотрудничает с Театром кукол Образцова. — Театр призван удивлять. А почему нет? На самой маленькой сцене — Камерной, самого большого театра страны будет премьера. Совместно с Театром кукол Сергея Образцова ставим спектакль, состоящий из двух камерных опер, — «Сын Мандарина» Кюи и «Соловей» Стравинского, — поделился с «Известиями» режиссер Алексей Франдетти. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Либретто Игоря Стравинского и Степана Митусова по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена. Режиссер по работе с куклами Максим Кустов учил артистов Большого театра управлять и взаимодействовать с партнерами из папье-маше . Синтез кукол и оперы ждет поклонников 30 ноября.

«Маскарад с закрытыми глазами»

МХТ им. А.П. Чехова готовит музыкальный спектакль «Маскарад с закрытыми глазами». Режиссер постановки Пётр Шерешевский соединил на сцене два произведения, не похожие одно на другое. За основу взята пьеса Михаила Лермонтова «Маскарад» и повесть Артура Шницлера «Новелла о снах». Если с сочинением русского классика многие знакомы, то с творчеством австрийского писателя широкий круг книголюбов вряд ли сталкивался. А ведь это произведение, написанное в 1920-х, легло в основу сценария эротической драмы Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами», где блистали Николь Кидман и Том Круз. В спектакле МХТ главные роли сыграют Игорь Верник и Маруся Фомина. Будет ли эротика? Увидим на премьере 10 октября.

Игорь Верник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Ночь перед Рождеством»

103-й сезон Театр им. Евг. Вахтангова откроет спектаклем «Ночь перед Рождеством». Режиссер Олег Долин обратился к повести Гоголя. Это седьмая постановка по произведениям Николая Васильевича на вахтанговских подмостках. В восприятии повести много стереотипов, поэтому режиссер готов добиться нового звучания классики. Но вахтанговские традиции сохранены. Спектакль будут играть в зале «Амфитеатр» Симоновской сцены. Само пространство интересно и аскетично, поэтому будет видеооформление.

Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Роли исполняют: Полина Рафеева, Анна Чумак, Данила Гнидо, Эюб Фараджев, Евгений Кравченко, Карен Овеян, Евгения Ивашова, Ирина Смирнова, Василий Цыганцов и другие

Премьера 26 и 27 сентября

«Маяковский»

«Ленком Марка Захарова» откроет сезон муздрамой «Маяковский» в постановке Алексея Франдетти. Ее приурочили к 130-летию поэта. Для работы над спектаклем привлекли Басту. Это первая коллаборация с популярным рэпером. Для муздрамы он написал песни на стихи Маяковского. Театр уловил преемственность поколений. Ведь недаром Владимира Владимировича называют первым рэпером СССР. В главной роли два молодых артиста театра — Станислав Тикунов и Игорь Коняхин. Также в спектакле задействованы Виктор Раков, Иван Агапов, Любовь Матюшина, Елена Шанина. Премьера 8 сентября.

Сцена из спектакля «Маяковский» Фото: vk.com/lenkomtheatre

«Гроза. Искушение»

В обновленном Театре имени Гоголя худрук представит на суд зрителей первую премьеру на Основной сцене. Для этого Антон Яковлев выбрал классика — Александра Островского. Режиссер попытался «Грозу» из школьной программы сделать увлекательным зрелищем.

Сцена из спектакля «Гроза. Искушение» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Современная версия пьесы, с элементами трагифарса и мистической драмы. Каждый герой борется со своими искушениями, иногда нелепыми и смешными, иногда — пугающими. Для Катерины таким испытанием становится безудержная страсть, запретная любовь, которая заставляет ее бросить вызов окружающей действительности. В главной роли Любовь Константинова. Кабаниху сыграет народная артистка РФ Ольга Науменко, Тихон — Марк Бурлай, Андрей Кондратьев. Дикой — заслуженные артисты РФ Олег Гущин, Владимир Зайцев. Звёздный состав, опытный режиссер, классика, новая сцена — залог успеха. Премьера 5 сентября.

«Четыре тирана»

85-й юбилейный сезон «Сатирикона» откроется на сцене «Дворца на Яузе» премьерой спектакля Константина Райкина по пьесе Карло Гольдони «Самодуры». Классик драматургии, венецианец — желанный гость на сцене этого театра. Он давно и прочно обосновался в репертуаре «Сатирикона» наряду с Мольером или Шекспиром.

Сцена из спектакля «Четыре тирана» Фото: Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина/satirikon.ru

Во время венецианского карнавала в домах местных жителей разыгрывается курьезная драма. Жены и дети четырех «тиранов», устав под гнетом отцов семейств, не знают, как обуздать их грубый нрав и отменить их строгие законы. В спектакле заняты звезды «Сатирикона»: Агриппина Стеклова, Алексей Бардуков, Артем Осипов, Алена Разживина, Наталия Вдовина, Полина Райкина, Денис Суханов. Премьера 8, 9, 10 сентября.

«Дон Жуан, или Каменный пир»

В Малом театре идут репетиции нового спектакля Владимира Драгунова по пьесе Мольера «Дон Жуан, или Каменный пир». Произведение было инсценировано на этой сцене прежде в 1876 году. Роль Дон Жуана сыграет Андрей Чубченко, Донны Эльвиры — Лидия Милюзина и Полина Лоран. Дона Луиса, отца Дон Жуана исполнит народный артист России Александр Ермаков. Также в постановке заняты заслуженные артисты России Александр Титоренко, Сергей Кагаков, Петр Складчиков.

Подготовка спектакля «Дон Жуан, или Каменный пир» в постановке заслуженного артиста России Владимира Драгунова в Малом театре Фото: Малый театр/maly.ru

Комедия в пяти действиях в переводе Владимира Лихачева вряд ли будет сдобрена вольностями и отсебятиной. За репетициями пристально наблюдает худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин. Премьера — на Основной сцене в ноябре.

«Другая сказка»

В Театре Маяковского в новом сезоне звездный дебютант — Сергей Урсуляк. Кинорежиссер «Ликвидации», «Тихого Дона», «Исаева» репетирует с артистами Маяковки «Другую сказку». Пьеса написана самим Сергеем Владимировичем по произведениям Евгения Шварца. Сюжет будет строиться вокруг сказки «Голый король». А в развитии появятся и персонажи из других произведений Шварца.

Читка спектакля «Другая сказка» режиссера Сергея Урсуляка в Театре Маяковского Фото: vk.com/t.mayakovskogo

Спектакль — многонаселенный. Режиссер планирует вывести на сцену три десятка артистов. В репетициях задействованы: Юлия Силаева, Татьяна Орлова, Нина Щеголева, Наталья Коренная, Ольга Ергина, Игорь Марычев, Евгений Парамонов, Алексей Дякин, Олег Ребров, Виталий Ленский, Виктор Запорожский, Иван Выборнов и многие другие. Премьера запланирована на декабрь на Сцене на Сретенке.

«Бременские музыканты»

Громкой премьерой — 16 сентября — обещает стать постановка худрука театра Евгения Марчелли для детей . Режиссер давно мечтал поработать для самой маленькой аудитории. Теперь в репертуаре Моссовета появятся «Бременские музыканты». Роль Короля репетирует Андрей Межулис. Принцесса — Дарья Емельянова, Трубадур — Нил Кропалов. А на Гениального сыщика худрук пригласил Виталия Кищенко и Валерия Яременко.

Репетиция спектакля «Бременские музыканты» в Театре Моссовета Фото: t.me/teatrmossoveta

Приключения Трубадура и его преданных друзей погружают зрителей в атмосферу праздника, озорства и музыки. В этом спектакле каждый найдет что-то свое. Малышей увлекут забавные похождения Осла, Пса, Кота и Петуха, молодежь не оставит равнодушной история любви Трубадура и Принцессы, а зрители постарше наверняка испытают ностальгию по временам, когда впервые увидели культовый мультфильм и услышали ставшие хитами песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина. Как говорят создатели, это спектакль для всех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь товарищу.