Выйти на «Сцену»: столичные театры поделились с коллегами из ЛДНР

Всероссийская акция «Общая сцена» стартовала 16 мая. По этой программе прославленные театральные коллективы делятся с коллегами из учреждений культуры новых территорий России сценическими средствами из собственных запасов. Костюмы, реквизит, бутафория, мебель, музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование и даже зрительские кресла отправятся туда, где искусство находится буквально на передовой . Министерство культуры оценило помощь в 130 млн рублей. «Известия» побывали в сокровищницах главных театров страны и пообщались с гостями из Донецка, Луганска и Макеевки, прибывшими за дарами в столицу.

«Щелкунчик» под ключ

Решения, какому учреждению культуры что необходимо, — общая согласованная работа. Региональные министерства сформировали список театров, нуждающихся в помощи. А затем представители коллективов из ЛДНР приехали к московским коллегам и самостоятельно отсмотрели запасники в поисках необходимого.

Гостей из «Донбасс Оперы» ждали в Большом театре. В пространстве арьерсцены подготовили часть дара: костюмы, декорации, линолеум для балетных спектаклей, музыкальные инструменты, историческое оружие. Принять дорогие подарки приехала делегация во главе с худруком театра, народным артистом России Вадимом Писаревым. Он заметил, что всё это пригодится им для постановки оперы «Князь Игорь».

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Министр культуры Ольга Любимова

— Сегодня стартует наша акция «Общая сцена», — обратилась к собравшимся министр культуры России Ольга Любимова. — Это общая акция для всей страны. Мы вместе работаем, вникаем в потребности, сложности, с которыми столкнулись наши коллеги на новых территориях. За годы работы в российских театрах накопился некий фонд: костюмы, декорации, реквизит. Ведь порой в сезон появляется до 13 новых названий в репертуаре. И что-то уходит из афиши.

Неиспользуемые сценические средства вполне могли бы послужить коллегам из других театров. Акцию «Общая сцена» в шутку уже называют стихийной. И не потому, что она была непроработанна, а потому, что как снежный ком к ней стали присоединяться всё новые творческие коллективы, желающие помочь коллегам в ЛДНР. К себе в запасники приглашают театры Подмосковья, Екатеринбурга. А Новосибирский театр оперы и балета уже анонсировал щедрый дар. Как рассказала «Известиям» Ольга Любимова, он предназначается для «Донбасс Оперы».

— В сентябре НОВАТ передает «под ключ» балет «Щелкунчик», — сказала министр. — Мы все знаем, что этот спектакль любит зритель, на него приходят всей семьей. Это очень важно, чтобы «Щелкунчик» был в репертуаре донецкого театра. Три месяца до Нового года артисты смогут репетировать в новых декорациях и костюмах. А к концу декабря представят зрителям большую, долгожданную премьеру.

Не чертова дюжина

В первом этапе в акции принимает участие 13 театров Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Среди них — Большой, Малый, Театр Вахтангова, МХТ имени Чехова, МХАТ имени Горького, «Сатирикон», Театр Наций, БДТ, Александринка.

Театр кукол Сергея Образцова к передаче подготовил реквизит и костюмы спектаклей, снятых с репертуара: «Братец кролик», «Горя бояться — счастья не видать», «Дюймовочка», «Концерт Чичикова с оркестром», «Все другие и собака», «Кармен». Также Музей Театра кукол Образцова подарил коллегам из новых регионов РФ уникальные маски.

— То, что вы делаете для нас, бесценно! — поблагодарил директор Луганского театра кукол Сергей Терновой. — Вы дарите нам веру в жизнь и в будущее. Спасибо за профессиональную поддержку и радость общения с прославленным театром и прекрасными и добрыми людьми.

Фото: t.me/olga_b_lyubimova

По соглашению сторон Театр кукол Образцова взял шефство над коллегами из кукольных театров Луганска, Донецка, Горловки. Благодаря этому сотрудничеству есть вероятность, что появится и театр в Херсоне. Так как действующий был уничтожен, куклы, декорации и реквизит были вывезены на Украину.

Министр культуры России добавила, что Театр Образцова еще и активно гастролирует по новым территориям. Сейчас московские артисты и режиссеры работают в Луганске над совместной постановкой «Царь-девица». Привезут даже музейную экспозицию.

Музейная редкость

В фойе Малого театра гостей встретили вешалы с костюмами и манекены в нарядах, которые могли бы занять место в Бахрушинском музее. Сиреневое платье из спектакля «Плащ кардинала» работы великой Надежды Ламановой, стоявшей у истоков российской моды в начале XX века. Серое платье с отделкой черным бархатом, сшитое для «Марии Стюарт» по эскизам народного художника СССР Валерия Левенталя. По словам заместителя худрука Алексея Дубровского, Малый передал более 40 костюмов.

— У нас давняя дружба с Луганским драматическим театром, — рассказал Дубровский. — В прошлом году мы приезжали на гастроли. Потом играли благотворительный спектакль, и все средства пошли на покупку автобуса для коллег. А недавно луганчане приезжали в Москву на фестиваль «Островский в Доме Островского». Кстати, театр носит имя великого русского артиста Павла Луспекаева, выпускника нашего Щепкинского училища . И это еще больше роднит нас с Луганском. А сейчас для луганской творческой молодежи будет спецнабор на актерское отделение в прославленный театральный вуз.

Как рассказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров, за прошедшие девять лет боевых действий взаимодействия организаций, частного бизнеса с творческими коллективами, которые прежде сотрудничали и помогали в создании декораций, костюмов, практически не было. Мастера, художники все спектакли создавали сами в цехах театра. То, что репертуар существует и он разноплановый, — заслуга трудовых коллективов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Дар Малого театра

— У нас есть молодежь, которая стремится ставить новые спектакли, и роскошные костюмы из собрания Малого театра для них будут подспорьем, — поделился с «Известиями» Дмитрий Сидоров. — У нас слабая техническая база, и нам нужна помощь. Сейчас мы уже определили, куда будут отправлены кресла, которые нам передадут. Это будут учреждения, где развивается театральное искусство и где есть зритель. Например, новые кресла установят в Доме культуры в городе Ровеньки.

Директор, художественный руководитель Луганского драмтеатра имени Луспекаева Галина Михайлюк-Филиппова так волновалась, что еле сдерживала слезы от благодарности и счастья.

— За последние девять лет наши творческие планы изменились во многом, да и наши возможности чаще всего не соответствуют фантазиям режиссеров, художников, костюмеров, — рассказала «Известиям» Галина Михайлюк-Филиппова. — Когда я попала в запасники Малого театра, была поражена. Потому что подобного рода костюмы мы не позволяем себе сшить, элементарно из-за отсутствия поставщиков ткани, фурнитуры. И если бы не Малый театр, не знаю, когда бы у нас появились такие роскошные костюмы. Мы отобрали несколько исторических нарядов, так как готовим постановку «Пиковой дамы» Пушкина.

Уже сейчас идут репетиции. Вместе с художником по костюмам театра директор бережно притрагивалась к драгоценным одеждам. Их восхищали ткани, отделка, кружева, тонкая работа.

Исторические ценности

Российский Академический молодежный театр ждал у себя представителей из Макеевки. Там находится Донецкий РАМТ.

— Раньше говорили — «служить театру», так вот, провинциальные труппы в большинстве своем соответствуют этому. Там действительно служат искусству. Поэтому, если у нас есть возможность помочь коллегам, передать вещи, сделанные для больших спектаклей хорошими художниками, которые сейчас не играются, то это очень правильно , — подчеркнул заслуженный артист России Алексей Весёлкин.

Начальник отдела маркетинга Донецкого РАМТ Татьяна Фарисей рассказала «Известиям», что сейчас их театр не может работать в своих стенах, город по периметру обстреливается. И чтобы обезопасить зрителей, артисты не играют у себя. Их можно увидеть на выездах в госпиталях и больницах, в городах на освобожденной территории ДНР, а еще в школах и детских садах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Дар Большого театра

— Для нас это способ выжить и сохранить себя. И у зрителей та же тяга к нам, ведь до обострения боевых действий они постоянно к нам приходили, — говорит Татьяна Фарисей. — Зритель не разучился ходить в театр, и чтобы оставаться с ним на контакте, мы освещаем свою работу в соцсетях.

Когда в Макеевке узнали о шефском подарке, попросили у директора РАМТ Софьи Апфельбаум подобрать исторические костюмы. До сих пор в репертуаре не было такой постановки, но необходимость в ней назрела. Самим сшить такие костюмы нет возможности, помощь из Москвы подоспела вовремя.

Столичный РАМТ передает донецким коллегам не только костюмы, обувь, но и гримерные столы. А еще в Донбасс отправится световое оборудование. Луганским же театрам передадут 1,3 тыс. кресел из МХАТ имени Горького. Решения, в каких театрах или домах культуры они будут установлены, принимал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.