Творческая география: Донбасс в театре, интернационал на Чукотке

На сцене Московского академического театра сатиры состоялся музыкально-драматический вечер «А.Д. Папанов: любить и верить», посвященный легендарному артисту. Премьеру спектакля «Серая зона» по пьесам драматургов Ольги Манько из Севастополя и Светланы Тишкиной из Луганска показал Театр Российской армии. Победой фильмов «Святой архипелаг», «Вспышки света» и «Кстати о птичках» завершился VII Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон» в Анадыре. «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя» — программу под таким названием представляет в городах ДНР культбригада Москонцерта. Театр Олега Табакова в 100-й раз сыграл спектакль «Матросская тишина». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Незаменимый

На сцене Московского академического театра сатиры состоялся спектакль «А.Д. Папанов: любить и верить», посвященный легендарному артисту. Об Анатолии Папанове рассказывали звезды Театры сатиры Юрий Васильев, Светлана Рябова, Александр Воеводин, Андрей Зенин, Наталия Фекленко и народная артистка СССР Вера Васильева. Семейство Папановых представляла дочь Елена, прочитавшая трогательное письмо, где отец советовал ей, начинающей актрисе, как правильно вести себя в профессии, а также две внучки, правнук и правнучка актера.

Фото: РИА Новости

— Вопреки утверждению, что незаменимых нет, они есть, — заявил зрителям президент театра Александр Ширвиндт. — Это Андрей Миронов, и это Анатолий Папанов — человек необыкновенной парадоксальной силы, остроумия, находчивости.

По словам народного артиста, любовь к театру и любовь зрителя к Анатолию Дмитриевичу была совершенно огромной, и он этого не скрывал.

Знают правду

Спектакль «Серая зона» по пьесам драматургов Ольги Манько из Севастополя и Светланы Тишкиной из Луганска показал Театр Российской армии. Это первая постановка о событиях в Донбассе, представленная столичным коллективом.

В спектакль включены два произведения: «Серая зона» — монолог женщины, живущей на ничейной территории, и «Ложь во спасение» — о мальчике из Лисичанска, который спустя восемь лет встретился со своим отцом-ополченцем. До этого мать говорила сыну, что отец умер.

Фото: Театр Российской армии

— Мой сын участвует в боях. Для меня было важно передать эту правду, — рассказала автор пьесы «Ложь во спасение» Светлана Тишкина. — Простой сюжет пьесы труден психологически. Поставив себя на место этого мальчика, мне хотелось правдиво рассказать о том, что способно повлиять на перемену в сознании. Рассказать всем тем, кто, к счастью, далеко от линии фронта и слышит только сводки новостей.

Кино объединяет

Победой российских фильмов «Святой архипелаг», «Вспышки света» и «Кстати о птичках» завершился VII Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон» в Анадыре. В жюри фестиваля, где участвовали картины из России, Китая, Ирана, Аргентины, Казахстана, Кыргызстана, принимал участие известный продюсер, исполнительный директор Союза кинематографистов Казахстана Канат Торебай. «Известиям» он рассказал о крепких связях казахстанского кино с Россией.

Фото: vk.com/chukotkagov

— С российскими коллегами у нас вообще давние отношения. Не только с Москвой или с Санкт-Петербургом, но и Тобольском, Омском, Оренбургом, — заметил Канат Торебай. — Если вы помните, в годы Великой Отечественной войны ЦОКС размещался в Казахстане. Эйзенштейн, Пырьев, Рошаль и другие режиссеры творили в Алма-Ате. Многие остались там, особенно второй состав. Поэтому все лучшие традиции, которые были в русском кинематографе, получили у нас достойное продолжение.

По словам продюсера, в современном Казахстане цвет элиты кинематографистов составляют выпускники ВГИКа. С ам он может с любого места смотреть классический советский кинематограф.

Связь времен

Культбригада Москонцерта начала большой концертный тур, посвященный сохранению исторической памяти и преемственности. К онцерты в Донбассе стартовали 9 мая в расположении интернациональной бригады «Пятнашка». Далее артисты продолжат выступать в воинских частях и госпиталях, расположенных на территории ДНР.

Фото: Москонцерт

— Программа «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя» подготовлена таким образом, чтобы подчеркнуть закономерность истории — неразрывную связь прошлого и настоящего, — рассказал «Известиям» возглавивший бригаду гендиректор Москонцерта Илья Бачурин.

В состав культбригады вошли ведущие артисты Москонцерта, в том числе почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, лауреаты международных конкурсов Павел Быков и Татьяна Сорокина. Артисты исполнят популярные произведения времен Великой Отечественной и современную военную лирику.

Не последняя сотня

В Театре Олега Табакова в 100-й раз сыграли обновленную версию спектакля «Матросская Тишина». Легендарная постановка с Владимиром Машковым в афише с 1990 года . В начале 2000-х спектакль сыграли в последний раз, но в 2019-м пьеса Александра Галича вновь вернулась в репертуар.

Фото: Московский театр Олега Табакова

— Я начал играть эту роль, когда мне было 23 года, — поделился воспоминаниями худрук театра Владимир Машков. — Мне пришлось играть старого, умудренного опытом и алкоголизмом еврея . Тогда я мало что понимал о взрослых людях. Понять такого человека в раннем возрасте очень трудно. Благодаря моему мастеру Олегу Павловичу Табакову, который видел во мне перспективу роли и напитывал своими знаниями, чувствами, опытом, спектакль получился. Мы его бережно сохраняем.

Как говорит Владимир Машков, «Матросская тишина», — история о любви, преданности, предательстве и вообще о том, как человек становится человеком. Этот спектакль живет, в нем играет уже третье поколение артистов. Сейчас в Театральном колледже Табакова идет очередной набор юных дарований. Худрук театра надеется, что в следующем сезоне зрители увидят в постановке уже новые лица.