Край вечной теплоты: на Чукотке завершился самый северный в мире кинофорум

Победой российских фильмов «Святой архипелаг», «Вспышки света» и «Кстати о птичках» завершился VII Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон» в Анадыре. В нем участвовали картины из России, Китая, Ирана, Аргентины, Казахстана, Кыргызстана. Зрители также оценили картины внеконкурсной программы, а участников познакомили с зимними просторами тундры, чукотским фольклором, традициями и кухней. «Известия», побывав на Чукотке, оценили масштаб самого северного кинофорума мира.

Что смотрели

Не прошло и полугода с момента проведения VI фестиваля «Золотой ворон» — он состоялся 5–11 декабря 2022-го, — как столица Чукотки принимала следующий, VII. Между двумя этими событиями стартовал киномарафон, который идет до сих пор, — деловая программа с онлайн-конференциями, где обсуждались темы развития кинематографа, посвященного Арктике, и не только.

Кадр из фильма «Мороженое со вкусом садкого картофеля» Фото: Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»/goldenravenfilmfest.ru

Программа фестиваля разнообразна — от дебютантов до мастеров. В конкурсе полнометражных игровых фильмов свои первые работы представили Файзулло Файзов («Водный мальчик», Таджикистан), Михаил Кулунаков («Тропа», Россия) и Мехди Хоссейниванд («Астероид», Иран).

Гости из Китая привезли жизнерадостную светлую картину «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» (режиссер Ван Чун). Дополнила программу картина Наталии Гугуевой («Туман»). Места действия фильмов — от Заполярья до Алтая.

В разделе неигровой документалистики зрителям рассказали о героической обороне Северного флота во время Великой Отечественной в Заполярье («Незамерзающий порт надежды», Дарья Хренова), об истории Соловецкого монастыря («Святой архипелаг», Сергей Дебижев), об алтайской глухонемой чете, живущей в тайге («Семь дней осени», Алексей Головков). Из зарубежных фильмов в конкурсе неигрового кино привлекла внимание картина о незрячих людях — «Те, кто не хочет видеть» (Грасиела Де Лука, Аргентина).

Кадр из фильма «Святой архипелаг» Фото: Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»/goldenravenfilmfest.ru

В программе короткометражных фильмов свои картины представили режиссеры из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Ирана, Непала и Сербии. Акцент был сделан на острые социальные темы — жизнь людей с ограниченными возможностями, сохранение семейных ценностей, трудности взросления. При этом большая часть фильмов имела параллельные комедийные сюжетные линии, а завершалась светло и оптимистично.

Айда в кино!

Конкурс короткометражек в этом году расширился и включал в себя программу анимационных фильмов, поделенных на темы «Природа и животные», «Сказки» и «Северные истории».

В учебных заведениях города прошли творческие встречи и спецпоказы для юных зрителей, которые затем отдавали свои голоса за лучшую картину.

Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»

— Учащиеся, в силу своей занятости, не всегда успевают посещать наши показы, хотя мы часто видим молодых зрителей на вечерних сеансах. Поэтому мы решили дать им возможность во время образовательного процесса соприкоснуться с мастерами, которые приехали на наш фестиваль, — отметила продюсер фестиваля Оксана Лахно.

На показах анимации бюллетени для голосования выдавались только детям — они были самыми строгими судьями. Встречи в школах провели худрук фестиваля Филипп Абрютин, Оксана Лахно, актеры Денис Бузин, Ксения Суркова и режиссер-мультипликатор Константин Бронзит.

Константин, получивший специальный приз оргкомитета «Жизнь как сказка», считает, что роль анимации в художественном воспитании сегодня трудно переоценить.

Константин Бронзит (справа) Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»

— Тематика анимации сильно расширилась, ведь с детьми не надо нянчиться, с ними надо говорить как со взрослыми людьми, они всё прекрасно понимают, — заметил он в беседе с Известиями». — В нашу отрасль пришло много новых режиссеров, появилось множество новых тем и форматов, где каждый зритель, в том числе и взрослый, найдет себе картину по душе. Например, есть замечательный сериал «Атомный лес». А некоторые авторы создают своеобразные сюрреалистские картины.

А кроме кино?

Чукотка в мае всё еще покрыта снегом, но гостеприимство и открытость местных жителей радуют и согревают. Уютный город Анадырь поражает яркими муралами на стенах домов. А за его пределами — зимние просторы тундры: гостям предложили покататься на собачьей упряжке, отведать оленины.

Участники за неделю, что длился форум, смогли ознакомиться с богатой культурой Чукотки, ее традициями и историей. Хедлайнером культурной программы стал песенно-танцевальный ансамбль «Эргырон», артисты которого участвовал в церемониях открытия и закрытия, а также рассказали гостям об особенностях национальных танцев, показали костюмы и представили уникальное женское горловое пение. Тепло встретили зрители концерт группы «Интонация» и музыкально-театральный вечер актрисы Ольги Хохловой.

Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»

А в последний день фестиваля, после просмотра всей конкурсной программы, организаторы и члены жюри собрались за круглым столом и обсудили международное сотрудничество в сфере креативных индустрий.

Речь велась о развитии регионального кинематографа, о воссоздании творческой кинолаборатории, о возможностях и желании создавать фильмы в кооперации с Россией. Деятели киноискусства вновь доказали, что политические, социальные, культурные, этнографические и географические рамки не помеха широкому сотрудничеству по всем направлениям.

В центре — зритель

Как сказал художественный руководитель «Золотого ворона» Филипп Абрютин, в центре вселенной кинофестиваля — зритель. Обладателя Гран-при выбирают зрительским голосованием. В коротком метре победителями стали анимационный фильм «Кстати о птичках» (Алла Вартанян, Россия) и «Вспышки света» (Юлия Киселева, Россия), который также взял специальный приз жюри за сохранение традиций и продвижение научно-популярных фильмов.

Филипп Абрютин Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»

В полном метре зрители наградили «Святой архипелаг» Сергея Дебижева.

С профессиональной точки зрения кинокартины оценивало жюри. Полный метр судили Алексей Романов (председатель, Россия), а также Юань Ли (Китай), Канат Торебай (Казахстан), Бехруз Шоайби (Иран), Андрей Апостолов и Егор Москвитин (Россия). Приз за лучший фильм они вручили картине «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» (режиссер Ван Чун, Китай).

В программе короткого метра председателем стала Екатерина Головня (Россия), к ней примкнули Ксения Суркова и Иван Семиклетов (Россия), Сюйян Го (Китай). В победители они определили картины «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама» (Рауль Гейдаров, Россия) и «Алиф. До. Ре. Ми» (Алижан Джалилов, Таджикистан).

Закрылся фестиваль показом фильма «Сын Монголии», советского режиссера Ильи Трауберга, снятого в 1936 году.

Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»

Весенняя неделя «Золотого ворона», невзирая на холод, выдалась очень атмосферной, насыщенной и теплой. Каждый участник получил море эмоций и нового опыта. Следующий, VIII, фестиваль планируется провести в мае 2024-го.