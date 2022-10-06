Крымский «Мост»: как прошел кинофестиваль в Ялте

Мальчик из Дагестана и хоккеист из Китая. Девушка с Русского Севера, стендаперы из Индии, рыбаки из Шри-Ланки и еще множество героев игровых и документальных картин. А также спецпоказы, ретроспектива народного артиста СССР Владимира Этуша и слова поддержки и благодарности российским воинам. 5 октября в Ялте завершился VI международный фестиваль «Евразийский мост» . Победителями названы фильмы «Мария. Ангел океана» (конкурс игрового кино) и «Волнами» (документалистика). «Известия» побывали на форуме, поговорили с его участниками и убедились в прочности мостов, наведенных кинематографистами.

С чего всё начиналось

В 2014 году вскоре после воссоединения Крыма с Россией Никита Михалков представлял на полуострове свою картину «Солнечный удар». И предложил учредить здесь ежегодный кинофестиваль, добавив, что Ялта и ее окрестности стали бы для него идеальным местом . Действительно, даже в богатом на кинолокации крае трудно найти более живописное место, чем то, которое в 1917 году облюбовал основоположник отечественного кино Александр Ханжонков, основавший здесь киностудию. В Крыму снимали «Человека-амфибию», «Пиратов XX века», «Детей капитана Гранта», «Кавказскую пленницу», «Человека с бульвара Капуцинов», «Прощайте, голуби» и другие хиты нашего кино, а атмосферные кадры заснеженной Ялты стали украшением «Ассы» Сергея Соловьева.

Крымский Мост_1 Кадр из фильма «Мария. Ангел океана» Фото: пресс-служба международного фестиваля «Евразийский мост»

В сентябре 2015 года ялтинский фестиваль, получивший название «Евразийский мост» и патронат главы Крыма Сергея Аксенова, торжественно представили зрителям . В уставе прописали, что его задача — популяризация крымского кинематографа в евразийском пространстве, развитие международных и культурных связей Крыма, России и знакомство зрителей и гостей полуострова с лучшими произведениями мирового кинематографа.

В 2017-м, во время второго фестиваля, Никита Михалков в беседе с «Известиями» обрисовал перспективы возрождения Ялтинской киностудии.

Крымский Мост_2 Кадр из фильма «Велга» Фото: пресс-служба международного фестиваля «Евразийский мост»

— В Ялте есть всё, чтобы снимать кино: огромное количество солнечных дней, прекрасный климат, невероятное разнообразие натуры. Тут можно найти и пустыни, и тайгу, и моря, и водопады, и реки, и степи. Режиссер кладет в портфель пару комплектов белья и сценарий, приезжает и снимает, — говорил он.

И добавлял, что если Ялтинская киностудия получит возможность делать по 70 картин в год, то будет работать бесперебойно и скоро станет местом силы и притяжения.

Только дело

Сегодня средств на грандиозный проект нет, а вот кинофестиваль проводится ежегодно, поддерживая репутацию Ялты как кинематографического города. Нынешний, шестой по счету, прошел подчеркнуто по-деловому. Не было ни красной дорожки, ни пафосного открытия . Только короткое представление фильмов, яркий ролик с песней о России и слова поддержки и благодарности воинам, выполняющим священный долг по защите Отечества . Международное жюри работало дистанционно с обсуждениями и просмотрами онлайн . Вход на показы для зрителей был бесплатным. В двух программах — игровой и документальной — представили 28 фильмов из 12 стран, в том числе из Франции, Германии, Испании, Македонии, Кипра, Индии, Китая, Шри-Ланки .

Крымский Мост_3 Кадр из фильма «Приключения маленького Бахи» Фото: пресс-служба международного фестиваля «Евразийский мост»

По словам киноведа Нины Кочеляевой, занимавшейся отбором картин, ялтинский фестиваль уже вошел в фазу зрелого кинофорума. Интерес к нему не падает как со стороны азиатской части нашего континента, так и со стороны европейских стран.

— Нам удалось соблюсти баланс репрезентативности европейской и азиатской части программ. Конечно, приоритетным в отборе стало качество представленных в программе картин, и в целом можно отметить, что нам было из чего выбирать, — отметила она.

Крымский Мост_4 Кадр из фильма «Иванова лествица» Фото: пресс-служба международного фестиваля «Евразийский мост»





В конкурсе игрового кино лучшим был признан фильм «Мария. Ангел океана» режиссера из Шри-Ланки Аруна Джаявардана . За режиссерскую работу наградили Натеша Хегда, снявшего социальную драму «Педро» (Индия). В документальном конкурсе победила картина «Волнами» режиссера Сергея Кальварского (Россия).

Спецпризами жюри отметило «Иванову лествицу» Ивана Бема — о том, как сохраняется традиция, и метафизическую драму «Велга» с потрясающими пейзажами Северного моря и Ольгой Бодровой в главной роли. Продюсер фильма Иван Болотников, единственный из лауреатов, получивший награду лично, рассказал, что в Крыму его кинематографическая жизнь начиналась и он надеется, что следующие проекты он тоже будет снимать здесь.

Любить человека

Председателя жюри конкурса игровых картин, режиссера из Кыргызстана Эрнеста Абдыжапарова порадовало то, что фильмы программы оказались далеки от каких-бы то ни было политических конъюнктур, а их главным идейным стержнем стало человеколюбие .

— В каждом фильме ты получаешь эстетическое удовольствие от элементарных житейских проблем китайского бизнесмена, македонского радиоведущего, дагестанского мальчика или же шри-ланкийских рыбаков, они вдруг становятся тебе самыми близкими друзьями. И ты понимаешь, что людям совсем не нужны посредники, — отметил он.

Крымский Мост_5 Председатель жюри конкурса игровых картин, режиссер из Кыргызстана Эрнест Абдыжапаров Фото: пресс-служба международного фестиваля «Евразийский мост»

Коллегу поддержала председатель жюри документального кино Галина Данилович (Беларусь).

— Я за то, чтобы мосты наводились, строились, — сказала она. — Мосты между Европой и Азией, между Западом и Востоком, между одним берегом и другим. Мост — это хорошо.

Фото: пресс-служба международного фестиваля «Евразийский мост» Председатель жюри документального кино Галина Данилович

Мой личный выбор на этом фестивале — два игровых фильма: уже упомянутая «Мария. Ангел океана» и «Приключения маленького Бахи», снятый Александром Галибиным (Россия) и удостоенный спецприза минкультуры Крыма.

В первом рассказывается о команде рыболовного судна, чья многолетняя слаженность дает трещину после того, как на борту появляется суетливый и утомительно разговорчивый пассажир со своей странной игрушкой. Во втором ситуация обратная: речь о ребенке, который своей смекалкой и самоотверженностью сводит воедино разные интересы и налаживает взаимопонимание в собственной семье. Эти картины сделаны в разных частях света, совершенно непохожими режиссерскими почерками, но в обеих силен тот самый стержень человеколюбия, о котором говорил Эрнест Абдыжапаров и который делает их такими запоминающимися.

Куда нам плыть

После того как прекратил работу международный кинофестиваль «Евразия» в Казахстане, главной площадкой для диалога европейских и азиатских культур стал ялтинский «Евразийский мост» . Геополитическая ситуация в мире стремительно меняется, Россия поворачивается на Восток . Означает ли это изменение концепции форума и нарушение баланса в «Евроазиатском мосте»? Чего ждать на следующем, седьмом по счету фестивале? Эксперты, опрошенные «Известиями», пришли к выводу, что европейско-азиатский дискурс не только сохранится, но и при определенных условиях может прирасти другими сторонами света.

— Не думаю, что надо и можно говорить о смене концепции , — поделился мнением историк кино, отборщик фестиваля Сергей Каптерев. — Ведь изначально поставленная его организаторами задача — развивать международные культурные связи путем достижения кинематографическими средствами гуманистических целей — не оговаривает географические принципы фестивальных программ. Она подчеркивает, что важнейшую роль в достижении этой задачи должен сыграть российский кинематограф, но говорить в данном случае о западном или восточном направлении деятельности фестиваля — это стеснять себя ненужными рамками . Тем более есть еще культурно богатый, но, увы, не так хорошо «освоенный» Юг.

По словам эксперта, если говорить конкретно о Востоке, то лучше сказать о том, что этот регион — уже проверенный источник отличного, разнообразного кино, способного увлечь наших зрителей, ведь мы являемся и частью Востока. Главное — расширять горизонты зрителей и предлагать им примеры культурного разнообразия, заключил он.