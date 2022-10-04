«В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу»

Режиссер из Кыргызстана Эрнест Абдыжапаров не раздумывая согласился возглавить жюри игрового кино VI Международного кинофестиваля «Евразийский мост», который проходит в Ялте. Он рад, когда не видит в фильмах политической конъюнктуры, а эстетическое удовольствие получает от картин об элементарных житейских проблемах китайского бизнесмена, македонского радиоведущего или дагестанского мальчика. В интервью «Известиям» Эрнест Абдыжапаров также рассказал о том, как вернуть человечество с пути разрушения на путь созидания, какой фильм имеет больше шансов победить на фестивале и почему, обладая менталитетом советского человека, он не жалеет о распаде СССР.

— Фестиваль в Крыму проходит в тревожное время. Геополитическая обстановка в мире накаляется. Небо над Крымом закрыто. Жюри работает дистанционно с обсуждениями и просмотрами онлайн. Почему в таких условиях вы согласились его возглавить?

— Я понимаю смысл этого вопроса, потому что в другое время никому не пришло бы в голову задавать его. Сегодня, когда мир раскалывается на два лагеря, мое согласие должно расцениваться как некий выбор в пользу той или иной стороны. Но дело в том, что лично я никогда не делаю политических акций или заявлений, не отвечаю на политические вопросы журналистов.

Я убежден, что у настоящих деятелей искусства совершенно другой фронт. По-настоящему человечество должно иметь разнообразие культур, традиций, языков, но у него не должно быть территориальных, политических и экономических ограничений. К сожалению, обитатели планеты Земля уже вступили на путь разрушения.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост» Режиссер Эрнест Абдыжапаров

Поэтому я бы призвал всех своих коллег сопротивляться этому процессу. Где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, продолжать свою деятельность в сфере художественного творчества с одной единственной целью — вернуть мир на путь созидания. Поэтому я согласился на предложение возглавить жюри, даже не задумываясь. И я знаю, что принял правильное решение.

— В свое время Никита Михалков предложил учредить фестиваль в Ялте для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и укрепления международных культурных связей. А что для вас означает понятие «Евразийский мост»?

— Мы уже посмотрели ряд фильмов конкурсной программы, и меня радует, что они далеки от какой-либо политической конъюнктуры. В каждом фильме ты получаешь эстетическое удовольствие от элементарных житейских проблем китайского бизнесмена, македонского радиоведущего, дагестанского мальчика или же шри-ланкийских рыбаков, и они вдруг становятся тебе самыми близкими друзьями.

И ты понимаешь, что людям совсем не нужны посредники. Они прекрасно поймут друг друга, если им не вдалбливать в мозги всевозможные идеологии. Кинофестиваль «Евразийский мост» вполне выполняет свою миссию: фильмы несут в себе прежде всего гуманистические идеи единства. Мосты не должны разрушаться, они просто должны быть. Для меня огромная честь быть в этой команде.

— Отборщикам фестиваля удалось собрать в конкурсе немало интересных картин. На первенство в обеих программах — игровой и документальной — претендуют 28 фильмов из 12 стран. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать фильм-победитель «Евразийского моста»?

— Конечно же, в первую очередь фильм должен быть безупречен как в художественном смысле слова, так и с профессиональной точки зрения. Но в обязательном порядке стержнем идеи фильма должно быть человеколюбие. И совершенно не важно, в какой стране этот фильм снят. У нас, у кыргызов, есть замечательная пословица: «Травы сойдут, а перевал останется. Князья уйдут, а народ останется». Я бы сегодня это перефразировал так: «Мастера тоже уйдут, но их творения останутся». Победитель фильма должен быть из этой категории.

— Вы родились, учились и работали в Советском Союзе. Как эстетика и идеология ушедшей в историю страны повлияла на ваше творчество?

— В моем сердце клокочут три мира. Первый — это история, традиции и культура моего народа. Второй — образование, воспитание и менталитет гражданина Советского Союза. И третий — нынешняя сумасшедшая технократическая «цивилизация». Усилия в попытке найти общий знаменатель этих трех миров помогают мне ориентироваться в настоящем времени и не потерять самого себя в творчестве. По крайней мере, я так думаю.

В Кыргызстане Киргизская ССР Фото: РИА Новости/Э. Вильчинский

Тридцать с половиной лет я прожил в СССР, тридцать с половиной лет живу в независимом Кыргызстане. За период независимости в моей стране не было снесено ни одного памятника Ленину и Марксу, а кое-где сохранился и памятник Сталину, еще с его эпохи. Поэтому многие идеи «равенства и братства трудящихся» у нас еще продолжают жить.

— Советский Союз был могучей державой. Многие люди вашего поколения, даже те, кто в молодости радовался его распаду, вспоминают о нем с ностальгией. А каковы ваши чувства?

— Жалеть никогда ни о чем не надо. Просто надо брать всё лучшее, что было, и нести его дальше, в будущее.