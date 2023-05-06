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Реку перейти: Юрий Башмет привез лучших музыкантов на Волгу

В самом разгаре — XV фестиваль искусств в Ярославле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Девять дней, 14 концертов, лекции, мастер-классы, Академия барокко, VII духовая академия и V школа молодых журналистов. Музыканты из Австрии, Италии, Бельгии, Ирана, Бахрейна и Сербии. Актеры МХТ им. А. П. Чехова, хоровая капелла «Ярославия» Владимира Контарева, джазовый оркестр Игоря Бутмана, прославленные коллективы «Новая Россия», «Солисты Москвы», Всероссийский юношеский оркестр. Это и многое другое Юрий Башмет привез на XV юбилейный фестиваль в Ярославль.

Правильная идея

Барокко сочетается здесь с современностью, восточные мотивы с джазом, «абсолютная» музыка с театральными постановками. Популярнейшие шедевры соседствуют с премьерами, признанные знаменитости выступают на одной сцене с новыми именами, концерты идут параллельно в Ярославле и в шести локациях области. При уже устоявшейся концепции фестиваль каждый год особенный.

Юбилей — не только праздник, на котором желают дальнейшего процветания, но и время оглянуться назад. За годы фестиваля было сыграно множество мировых премьер, на нем произошло становление многих известных исполнителей, реализовано бесчисленное количество задумок. Многогранность фестиваля отметили в своем приветствии министр культуры Ольга Любимова, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор департамента культуры области Марина Васильева.

Дирижер Юрий Башмет

Дирижер Юрий Башмет

Фото: пресс-служба фестиваля

Сам маэстро признался:

То, что фестивалю исполняется 15 лет, говорит о том, насколько правильной была идея проводить его именно здесь. Ярославль за эти годы стал для меня в мае просто вторым домом.

Моцарт и Моцарт

Юбилейный фестиваль открылся гала-концертом «Моцарт-Моцарт». Название вечера отразило его концепцию: показ полюсов творчества венского классика. Прозвучали произведения юного композитора и его последние опусы, музыка инструментальная и вокальная, светская и духовная, трагичная и жизнеутверждающая.

За роялем в этот вечер была знаменитая австрийская пианистка Елизавета Леонская. Будучи также представительницей советской школы, она выступала со Святославом Рихтером, ей посвящал стихотворения Иосиф Бродский. Живая легенда представила публике малоизвестный концерт для фортепиано с оркестром № 9.

Пианистка Елизавета Леонская

Пианистка Елизавета Леонская

Фото: пресс-служба фестиваля

Возможно, именно длительное проживание Леонской на родине Моцарта повлияло на особую аутентичность его звучания. Пианистка ювелирно передала чистейшую красоту музыки, подобную прозрачному и хрупкому хрусталю.

Хоровая капелла «Ярославия» под руководством Владимира Контарева исполнила духовные страницы творчества Моцарта, без которых представление о музыке композитора не могло бы стать полным.

Удивили и молодые солисты Большого театра Анна Юркус и Илья Кутюхин, показавшие незаурядный талант в прославленной серенаде Керубино из «Свадьбы Фигаро» и арии Гульельмо из «Так поступают все женщины». В дуэте Гульельмо и Дорабеллы вокалисты обворожили актерской игрой, погрузив зрителей в атмосферу сценического оперного действия.

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Самый узнаваемый музыкальный портрет Моцарта — симфония № 40. К выступлению с сочинением, которое звучит отовсюду и имеет множество эталонных записей, всегда повышенные требования к исполнителям, и им особенно трудно удивить публику. Но маэстро Башмету и его оркестру «Новая Россия» это удалось. Интерпретация покорила своим невероятным тонусом и спектром динамики — от тишайшей звучности до вызывающего мурашки фортиссимо. Имя венского классика — синоним торжества музыки, поэтому оно как нельзя лучше подошло для программы первого вечера фестиваля.

Звучащая картина

Концерт, посвященный музыке Рахманинова, стал, безусловно, одной из кульминаций празднований 150-летия композитора. Прозвучали его знаковые произведения, услышать которые в один вечер можно нечасто.

В симфонической поэме «Остров мертвых» композитор передал мир человека, неизбежно соприкасающегося со смертью. В исполнении оркестра он предстал невероятно зримо, напомнив об источнике вдохновения Рахманинова — черно-белой репродукции картины Арнольда Беклина. Звучание имело самые разные краски — от пугающе холодных до теплых, отражающих дыхание жизни.

Философия партитуры была передана точно, о чем свидетельствовало оцепенение и погруженность в глубокие размышления зала, в котором на время звучания и даже после воцарилась тишина. Аплодисменты задержались на минуту.

Концерт, посвященный музыке Рахманинова

Концерт, посвященный музыке Рахманинова

Фото: пресс-служба фестиваля

«Ковчегом» послужил Второй концерт для фортепиано с оркестром — одно из популярнейших произведений Рахманинова. Его вдохновенно исполнил лауреат конкурса им. Чайковского Дмитрий Маслеев. Вступление фортепианного концерта, рисующее колокольный звон, прозвучало особенно впечатляюще в городе древних церквей.

Первый раз мы с маэстро выступили еще семь лет назад в Японии. Плотное сотрудничество началось четыре года назад, и, к большому счастью, Юрий Абрамович приглашает меня на свои фестивали. Я каждый раз с удовольствием откликаюсь, — рассказал «Известиям» Дмитрий Маслеев.

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Во время исполнения фрагментов из «Всенощного бдения» Рахманинова зал превратился в один из ярославских храмов: хор выстроился по периметру зрительских рядов, создав уникальное акустическое пространство. А в «Симфонических танцах» оркестр поразил публику звучанием непривычных инструментов — от колоколов до саксофона. Соло последнего с русской по природе теме — своего рода автограф Рахманинова, навсегда оставшегося русским творцом, несмотря на длительное проживание в Америке.

Любовь к театру и в театре

Символично пересеклись на фестивале МХТ им. А. П. Чехова и родина первого театра в России. Литературно-музыкальный вечер «Истории любви» в концертно-зрелищном центре «Миллениум» представили Михаил Пореченков, Игорь Верник, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина и Анна Чиповская. Премьера спектакля прошла в январе этого года в Москве и была приурочена к 125-летию театра и юбилею маэстро Башмета, в Ярославле состоялся его второй показ.

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков

Фото: пресс-служба фестиваля

Постановка построена на рассказах Горького, Вампилова, Чехова, Куприна, в каждом из которых отразилась та или иная грань великого и загадочного чувства. Актеры читали тексты русских классиков в сопровождении камерного ансамбля Юрия Башмета «Солисты Москвы», объединяла истории музыка Кузьмы Бодрова, который и исполнил партию фортепиано.

Любовь, слово и музыка — рецепт прямого попадания в сердце. Особенно когда за все его составляющие отвечают мастера.

— Собрать вместе таких артистов — это как пасьянс разложить, очень сложно… — поделился композитор с журналистами.

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2х2 — не 4

На вечере «Музыка Персии» музыканты из Ирана представили область народного искусства, доступную лишь профессиональным музыкантам. В ней импровизационность сочетается со строгими канонами, которым исполнители учатся всю жизнь. Закрученные ритмы, звучащие по-восточному мудро, погрузили в медитативное состояние и атмосферу первозданной красоты.

Русская публика — одна из лучших, которую мы когда-либо видели, мы сильно впечатлены ее высоким уровнем, внимательным и сфокусированным слушанием, — признались «Известиям» зарубежные гости. Они с удивлением отметили, что их народные инструменты томбак, сантур и ней близки инструментам восточной части нашей страны, а изразцы Ярославских церквей напоминают национальные иранские орнаменты.

музыканты из Ирана
Фото: пресс-служба фестиваля

В необычном по своей задумке концерте «2x2», напротив, звучали лишь сочинения европейских композиторов. Каждое произведение — для оркестра и двух виртуозов. Такой жанр увлекает своей театральностью: солисты то сталкиваются в страстном диалоге, то сливаются в дуэте. «2х2» — далеко не 4, это концерт сложнейших для исполнения произведений, двойное удовольствие и сразу три поколения музыкальной династии Башметов — вместе с маэстро блестяще выступили его дочь Ксения (фортепиано) и внук Грант (скрипка).

Впереди у ярославской публики — программы «Музыка духовых», «Концерт-тарантелла», «Классика встречает джаз» и многое другое. В городах области можно будет услышать программу, уже прозвучавшую в Рыбинске — партию альта исполнит сам маэстро. А завершит фестиваль театральный вечер «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова.

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