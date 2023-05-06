Реку перейти: Юрий Башмет привез лучших музыкантов на Волгу

Девять дней, 14 концертов, лекции, мастер-классы, Академия барокко, VII духовая академия и V школа молодых журналистов. Музыканты из Австрии, Италии, Бельгии, Ирана, Бахрейна и Сербии . Актеры МХТ им. А. П. Чехова, хоровая капелла «Ярославия» Владимира Контарева, джазовый оркестр Игоря Бутмана, прославленные коллективы «Новая Россия», «Солисты Москвы», Всероссийский юношеский оркестр. Это и многое другое Юрий Башмет привез на XV юбилейный фестиваль в Ярославль.

Правильная идея

Барокко сочетается здесь с современностью, восточные мотивы с джазом, «абсолютная» музыка с театральными постановками. Популярнейшие шедевры соседствуют с премьерами, признанные знаменитости выступают на одной сцене с новыми именами , концерты идут параллельно в Ярославле и в шести локациях области. При уже устоявшейся концепции фестиваль каждый год особенный.

Юбилей — не только праздник, на котором желают дальнейшего процветания, но и время оглянуться назад. За годы фестиваля было сыграно множество мировых премьер, на нем произошло становление многих известных исполнителей, реализовано бесчисленное количество задумок. Многогранность фестиваля отметили в своем приветствии министр культуры Ольга Любимова, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор департамента культуры области Марина Васильева .

Дирижер Юрий Башмет Фото: пресс-служба фестиваля

Сам маэстро признался:

— То, что фестивалю исполняется 15 лет, говорит о том, насколько правильной была идея проводить его именно здесь. Ярославль за эти годы стал для меня в мае просто вторым домом .

Моцарт и Моцарт

Юбилейный фестиваль открылся гала-концертом «Моцарт-Моцарт» . Название вечера отразило его концепцию: показ полюсов творчества венского классика. Прозвучали произведения юного композитора и его последние опусы, музыка инструментальная и вокальная, светская и духовная, трагичная и жизнеутверждающая .

За роялем в этот вечер была знаменитая австрийская пианистка Елизавета Леонская . Будучи также представительницей советской школы, она выступала со Святославом Рихтером, ей посвящал стихотворения Иосиф Бродский . Живая легенда представила публике малоизвестный концерт для фортепиано с оркестром № 9 .

Пианистка Елизавета Леонская Фото: пресс-служба фестиваля

Возможно, именно длительное проживание Леонской на родине Моцарта повлияло на особую аутентичность его звучания. Пианистка ювелирно передала чистейшую красоту музыки, подобную прозрачному и хрупкому хрусталю .

Хоровая капелла «Ярославия» под руководством Владимира Контарева исполнила духовные страницы творчества Моцарта , без которых представление о музыке композитора не могло бы стать полным.

Удивили и молодые солисты Большого театра Анна Юркус и Илья Кутюхин, показавшие незаурядный талант в прославленной серенаде Керубино из «Свадьбы Фигаро» и арии Гульельмо из «Так поступают все женщины» . В дуэте Гульельмо и Дорабеллы вокалисты обворожили актерской игрой, погрузив зрителей в атмосферу сценического оперного действия.

Самый узнаваемый музыкальный портрет Моцарта — симфония № 40. К выступлению с сочинением, которое звучит отовсюду и имеет множество эталонных записей, всегда повышенные требования к исполнителям, и им особенно трудно удивить публику. Но маэстро Башмету и его оркестру «Новая Россия» это удалось . Интерпретация покорила своим невероятным тонусом и спектром динамики — от тишайшей звучности до вызывающего мурашки фортиссимо. Имя венского классика — синоним торжества музыки, поэтому оно как нельзя лучше подошло для программы первого вечера фестиваля.

Звучащая картина

Концерт, посвященный музыке Рахманинова, стал, безусловно, одной из кульминаций празднований 150-летия композито ра. Прозвучали его знаковые произведения, услышать которые в один вечер можно нечасто.

В симфонической поэме «Остров мертвых» композитор передал мир человека, неизбежно соприкасающегося со смертью. В исполнении оркестра он предстал невероятно зримо , напомнив об источнике вдохновения Рахманинова — черно-белой репродукции картины Арнольда Беклина. Звучание имело самые разные краски — от пугающе холодных до теплых , отражающих дыхание жизни.

Философия партитуры была передана точно, о чем свидетельствовало оцепенение и погруженность в глубокие размышления зала, в котором на время звучания и даже после воцарилась тишина . Аплодисменты задержались на минуту.

Концерт, посвященный музыке Рахманинова Фото: пресс-служба фестиваля

«Ковчегом» послужил Второй концерт для фортепиано с оркестром — одно из популярнейших произведений Рахманинова. Его вдохновенно исполнил лауреат конкурса им. Чайковского Дмитрий Маслеев . Вступление фортепианного концерта, рисующее колокольный звон, прозвучало особенно впечатляюще в городе древних церквей.

— Первый раз мы с маэстро выступили еще семь лет назад в Японии. Плотное сотрудничество началось четыре года назад, и, к большому счастью, Юрий Абрамович приглашает меня на свои фестивали. Я каждый раз с удовольствием откликаюсь , — рассказал «Известиям» Дмитрий Маслеев.

Во время исполнения фрагментов из «Всенощного бдения» Рахманинова зал превратился в один из ярославских храмов: хор выстроился по периметру зрительских рядов, создав уникальное акустическое пространство . А в «Симфонических танцах» оркестр поразил публику звучанием непривычных инструментов — от колоколов до саксофона . Соло последнего с русской по природе теме — своего рода автограф Рахманинова, навсегда оставшегося русским творцом, несмотря на длительное проживание в Америке.

Любовь к театру и в театре

Символично пересеклись на фестивале МХТ им. А. П. Чехова и родина первого театра в России. Литературно-музыкальный вечер «Истории любви» в концертно-зрелищном центре «Миллениум» представили Михаил Пореченков, Игорь Верник, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина и Анна Чиповская . Премьера спектакля прошла в январе этого года в Москве и была приурочена к 125-летию театра и юбилею маэстро Башмета, в Ярославле состоялся его второй показ.

Михаил Пореченков Фото: пресс-служба фестиваля

Постановка построена на рассказах Горького, Вампилова, Чехова, Куприна, в каждом из которых отразилась та или иная грань великого и загадочного чувства. Актеры читали тексты русских классиков в сопровождении камерного ансамбля Юрия Башмета «Солисты Москвы» , объединяла истории музыка Кузьмы Бодрова, который и исполнил партию фортепиано.

Любовь, слово и музыка — рецепт прямого попадания в сердце. Особенно когда за все его составляющие отвечают мастера .

— Собрать вместе таких артистов — это как пасьянс разложить, очень сложно… — поделился композитор с журналистами.

2х2 — не 4

На вечере «Музыка Персии» музыканты из Ирана представили область народного искусства, доступную лишь профессиональным музыкантам. В ней импровизационность сочетается со строгими канонами, которым исполнители учатся всю жизнь. Закрученные ритмы, звучащие по-восточному мудро, погрузили в медитативное состояние и атмосферу первозданной красоты .

— Русская публика — одна из лучших, которую мы когда-либо видели, мы сильно впечатлены ее высоким уровнем, внимательным и сфокусированным слушанием , — признались «Известиям» зарубежные гости. Они с удивлением отметили, что их народные инструменты томбак, сантур и ней близки инструментам восточной части нашей страны, а изразцы Ярославских церквей напоминают национальные иранские орнаменты .

Фото: пресс-служба фестиваля

В необычном по своей задумке концерте «2x2», напротив, звучали лишь сочинения европейских композиторов . Каждое произведение — для оркестра и двух виртуозов. Такой жанр увлекает своей театральностью: солисты то сталкиваются в страстном диалоге, то сливаются в дуэте. «2х2» — далеко не 4, это концерт сложнейших для исполнения произведений, двойное удовольствие и сразу три поколения музыкальной династии Башметов — вместе с маэстро блестяще выступили его дочь Ксения (фортепиано) и внук Грант (скрипка) .