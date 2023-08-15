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В Совфеде описали сценарий достижения мира на Украине

Сенатор Климов заявил, что США должны дать Украине команду подписать соглашение с Россией
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Достижение мира на Украине возможно, если Соединенные Штаты дадут Украине команду о подписании с Россией соглашения, основанного на схемах, которые обсуждались еще год назад. Еще один вариант — это самостоятельное выполнение Россией изначальных целей. Об этом сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил во вторник, 15 августа.

«Эти схемы должны учитывать объективную реальность, всё то, что изменилось с тех пор, в частности прошедшие референдумы. После этого бумагу должны подписать украинские власти», — сказал Климов в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению сенатора, после подписания договора у украинских политиков не будет возможности переизбраться на новые сроки из-за неприязни со стороны населения. Поэтому США должны будут предоставить им гарантии личной безопасности. Климов добавил, что в этом случае у Вашингтона будет возможность сделать вид, что он ничего не проиграл, это Киев проиграл.

«А у Украины появится возможность выбрать себе других правителей, которые восстановят нейтральный статус страны. Хотелось бы напомнить, что мы признали Украину как суверенное государство именно потому, что был декларирован ее нейтральный статус», — подчеркнул парламентарий.

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Ранее в этот день член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что как только в США устанут от украинского конфликта, Вашингтон даст команду президенту Украины Владимиру Зеленскому начать переговоры с Москвой.

Хамзаев отметил, что Зеленский сам себе связал руки указом на запрет переговорного процесса с Россией.

Ранее в этот день в офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не переговоры с Россией, сообщается на сайте kp.ru.

12 августа украинский министр иностранных дел Алексей Кулеба сказал, что предстоящий политический сезон может оказаться сложным для Украины, так как всё больше государств начнет призывать Киев к переговорам с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, в конце июля сообщил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, он является лишь инструментом в столкновении коллективного Запада с Россией, подчеркнул Песков.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Затем, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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