В офисе украинского лидера Владимира Зеленского, заявили, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО), а не переговоры с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 15 августа, советник главы офиса Михаил Подоляк.

«Только системы ПРО/ПВО и «закрытое небо», а не разговоры об «умиротворении/переговорах», — написал он в своем аккаунте в соцсести X.

Ранее, 12 августа, украинский министр иностранных дел Алексей Кулеба заявил, что предстоящий политический сезон может оказаться сложным для Украины, так как всё больше государств начнет призывать Киев к переговорам с Москвой.

До этого, 5 августа, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал давление со стороны союзников, направленное на поиск дипломатического решения конфликта с Россией. Уточнялось, что Зеленский сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь в конце июля сообщил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, он является лишь инструментом в столкновении коллективного Запада с Россией, подчеркивал Песков.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.