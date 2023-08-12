Предстоящий политический сезон может оказаться сложным для Украины, так как всё больше государств начнет призывать Киев к переговорам с Москвой, заявил глава украинского МИДа Алексей Кулеба. Его слова в субботу, 12 августа, цитирует «РБК-Украина».

Он заявил, что Украина якобы сможет победить Россию, однако предупредил, что грядущая осень станет сложной из-за усиления призывов к дипломатическому решению конфликта.

«Мы будем делать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса (призывающие к переговорам. — Ред.) угасали», — добавил он.

5 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал давление со стороны союзников, направленное на поиск дипломатического решения конфликта с Россией. Уточнялось, что Зеленский сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.

Ранее, 31 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, он является лишь инструментом в столкновении коллективного Запада с Россией, подчеркивал Песков.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.