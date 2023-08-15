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Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35
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Глава Дагестана назвал жадность и алчность причиной взрыва на АЗС

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Жадность и алчность, из-за которых была нарушена техника безопасности, стали причиной взрыва на АЗС в Дагестане. Об этом 15 августа заявил глава региона Сергей Меликов.

«Возбуждено уголовное дело, все остальные истории предоставим следствию. Я могу только свое мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду», — сказал он на заседании оперативного штаба.

Меликов указал, что станция технического обслуживания автомобилей не могла находиться рядом с заправочной станцией, так как там предусмотрены сварочные работы.

«Но мы это делаем, своими руками зачастую создаем предпосылки для чрезвычайных ситуаций. Организуйте проверки всех этих историй, тем более я сильно сомневаюсь, что они являются добросовестными налогоплательщиками, источниками пополнения бюджета. Они являются источниками пополнения кармана», — заявил глава Дагестана.

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ЧП на заправке в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань восстановлено. На место прибыл борт МЧС для эвакуации пострадавших.

Сообщается, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа, в больницах остаются 65 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

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