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Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35
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Очевидец рассказал о моменте взрыва на АЗС в Махачкале

Хозяин АЗС Шамхалов рассказал о моменте взрыва в столице Дагестана
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Фото: РИА Новости
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Владелец автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, где произошел мощный взрыв, Ибрагим Шамхалов 15 августа рассказал «Известиям» о происшествии.

По его словам, рядом с АЗС хранилась селитра для парников или других целей, о чем никто не знал.

«Через дорогу бокс горел. Оказалось, они хранили селитру там. Даже никто не знал. Люди собрались, снимали. Кто-то с нашей заправки понес огнетушитель туда тушить. И в этот момент всё рвануло», — объяснил Шамхалов.

Очевидец добавил, что взрыв захватил весь район.

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ЧП на заправке в столице Дагестана произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала — Астрахань восстановлено. На место прибыл борт МЧС для эвакуации пострадавших.

Сообщается, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В свою очередь генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки в Республике Дагестан.

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