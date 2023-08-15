Число погибших во время ЧП в Дагестане возросло до 33
Число погибших в результате ЧП в Махачкале выросло до 33. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил источник «Известий».
По последним данным, в результате происшествия пострадавшими числятся 105 человек, среди них — 13 детей.
15 августа в регионе объявлено днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате инцидента.
Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли вечером 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован.
По данным источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
По версии Следственного комитета (СК) РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошли возгорание и последующий хлопок. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.