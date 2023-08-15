Москалькова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Махачкале

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 15 августа выразила соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим желаю скорейшего восстановления», — написала она в Telegram-канале.

Ранее в этот день глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что число пострадавших при взрыве в Дагестане возросло до 102 человек. Источник «Известий» сообщил, в результате ЧП на АЗС 27 человек погибли. В МЧС подтвердили данную информацию.

В Махачкале произошел пожар на автозаправке накануне, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС ликвидировано.

По факту взрыва возбужденно уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и федерального шоссе произошли возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

Соучредитель АЗС «Нафта 24», фирмы-владельца заправки, Гусейн Ибрагимов на следующий день сообщил «Известиям», что пожар, перекинувшийся на АЗС, изначально начался на складах с тоннами селитры. Он отметил, что взрыв произошел именно в ангарах, в результате пострадала и находящаяся по соседку заправка.

Корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев сообщил, что на месте взрыва резервуаров с топливом образовалась внушительная воронка. От самой заправки осталась только обугленная конструкция.

Корреспондент «Известий» Игорь Капориков также 15 августа рассказал, что сотрудники Центра медицины катастроф вылетели в Махачкалу из аэропорта Жуковский. Спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями.