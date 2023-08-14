Бронеавтомобили в стиле «Безумного Макса» показали на форуме «Армия-2023»

Броневые автомобили «Тигр-М», выполнение в стиле машин из постапокалиптического фильма «Безумный Макс», представили в рамках форума «Армия-2023». Кадры с экспозиции в понедельник, 14 августа, есть в распоряжении «Известия».

Обновленный вариант бронемашины оснащен дополнительной защитой в виде навесных бронелистов, делающих боевой автомобиль напоминающим технику из фильма. Кроме того, броневик обладает системой постановке завес «Туча». Его можно оборудовать танковым модернизированным пулеметом Калашникова или крупнокалиберным пулеметом «Корд».

В информационной записке к экспонату указано, что, если традиционно «Тигр-М» предназначен для разведки, патрулирования и сопровождения колонн войск, то версия в стиле «Безумного Макса» способна уничтожать пехоту, легкую бронетехнику противника и негабаритные беспилотные летательные аппараты.

Броневик может вмещать в себя до девять человек. Его вес — 7,8 т.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» в этом году проходит с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

В ходе форума Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел новейшие средства авиационного поражения для Су-57, а также другие современные летательные аппараты, среди которых военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, самолеты Су-30СМ2 и Су-34, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты «Термит», «Иноходец», «Альтиус-РУ», «Форпост-Р» и ударные беспилотники «Гром» и «Шершень».