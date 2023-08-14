Шойгу доложили об эффективном применении Су-57 в зоне СВО

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу 14 августа осмотрел статическую экспозицию форума «Армия-2023», где ему доложили об эффективном применении самолетов Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО).

«В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность — малая заметность», — рассказал министру летчик.

Российский истребитель Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются стелс-технологии, снижающие его заметность.

Министру также представили новейшие средства авиационного поражения для Су-57, позволяющие повысить возможности ликвидации всех видов целей.

Кроме того, на аэродроме Кубинка Шойгу осмотрел экспозицию современных летательных аппаратов, в числе которых военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, самолеты Су-30СМ2 и Су-34, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты «Термит», «Иноходец», «Альтиус-РУ», «Форпост-Р» и ударные беспилотники «Гром» и «Шершень».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.