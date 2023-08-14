В Турции заявили о надежде на визит Путина в ближайшие дни

Анкара начала вести более активную дипломатическую работу, чтобы добиться визита президента России Владимира Путина в Турцию. Как отмечает 14 августа газета Milliyet со ссылкой на осведомленный источник, там рассчитывают, что российский лидер сможет совершить визит уже в ближайшие дни.

«Это будет первый визит Путина в страну-член НАТО с момента начала российско-украинского конфликта», — отмечает издание.

Также добавляется, что в преддверии данного события «дипломатия Анкары по решению проблем, возникших перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась».

Ранее, 12 августа, телеканал A Haber сообщал, что встреча российского лидера и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в конце августа — начале сентября. Переговоры могут пройти как в РФ, так и в Турции. В свою очередь источник «РИА Новости» в администрации турецкого лидера отмечал, что дата и место переговоров находятся на стадии согласования.

Как сообщал в этом же месяце пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. Предстоящей повесткой переговоров двух лидеров станут двусторонние отношения, Украина и вопрос «зерновой сделки».

8 августа Эрдоган сообщал о намерении приложить усилия для возобновления зерновой сделки. Об этом он заявил в ходе выступления в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов.

До этого, 2 августа, лидеры РФ и Турции провели телефонный разговор. В ходе беседы Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Тогда Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.