В Анкаре сообщили о возможной встрече Путина и Эрдогана в августе

Встреча российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в конце августа — начале сентября. Переговоры могут пройти как в РФ, так и в Турции, сообщил 12 августа телеканал A haber.

Корреспондент отметил, что в текущем месяце — начале следующего у Эрдогана насыщенный дипломатический график, он посетит Венгрию, Индию, США. А также может состояться встреча и с российским лидером.

«Ближе к концу месяца у него [президента Турции Эрдогана] может состояться встреча с президентом России. Мы ожидаем приезда Путина в Турцию, но может иметь место и визит Эрдогана в РФ. Было бы полезно провести очную встречу с Путиным в конце августа — начале сентября. Эта встреча лицом к лицу очень важна для будущего зерновой сделки», — рассказал журналист телеканала.

По данным источника «РИА Новости» в администрации турецкого лидера, дата и место переговоров на стадии согласования. Точной информации пока нет, однако Анкара рассчитывает на проведение встречи в августе.

8 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении приложить усилия для возобновления зерновой сделки. Об этом он заявил в ходе выступления в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов.

Ранее, 4 августа, турецкий лидер рассказал, что ожидает визита российского президента Владимира Путина в республику в августе. По его словам, одной из тем предстоящих переговоров станет зерновая сделка.

До этого, 2 августа, лидеры РФ и Турции провели телефонный разговор, в ходе беседы Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Тогда Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.