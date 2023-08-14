На авиашоу «Гром над Мичиганом» в США разбился самолет
В американском штате Мичиган неподалеку от аэропорта Уиллоу на авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолет. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщило издание Click on Detroit.
Издание уточнило, что пилоты успели катапультироваться. Их обнаружили и госпитализировали. Представитель мероприятия сообщил, что самолет МиГ-23 разбился перед жилым домом.
Шоу было остановлено после аварии. Зрителей попросили покинуть территорию.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приступило к расследованию происшествия.
Ранее, 1 августа, пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили. Вертолет чилийских военно-воздушных сил Bell 412 упал в районе горного хребта в Сан-Хуан-де-ла-Коста, выполняя учебное задание.