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Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили

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Фото: Commons.wikimedia.org
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В Чили разбился военный вертолет, в результате погибли пять человек. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в Военно-воздушных силах (ВВС) страны.

Там отметили, что вертолет Bell 412 упал в районе горного хребта в Сан-Хуан-де-ла-Коста, выполняя учебное задание.

«Вертолет выполнял ночное учебно-тренировочное задание с экипажем из пяти человек, которые, к сожалению, погибли на месте», — цитирует сообщение ведомства газета La República.

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29 июля сообщалось, что четыре человека пропали без вести при крушении военного вертолета в Австралии, который во время учений упал в океан. Крушение произошло в Северном Квинсленде, где проходят совместные учения между австралийскими и американскими военными Talisman Sabre. Директор учений генерал Дамиан Хилл заявил, что военные сосредоточены на поиске своих товарищей.

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