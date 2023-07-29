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Четыре человека пропали без вести при крушении военного вертолета в Австралии

Четыре человека пропали без вести при крушении военного вертолета на Talisman Sabre
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Фото:9news
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Во время учений в Австралии военный вертолет упал в океан, в результате чего четыре человека пропали без вести. Об этом 29 июля сообщает 9News.

Крушение произошло в Северном Квинсленде. Там сейчас проходят совместные учения между австралийскими и американскими военными под названием Talisman Sabre. Вертолет разбился неподалеку от острова Гамильтон. Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес подтвердил, что на борту находились четыре члена экипажа. Сейчас организована поисково-спасательная операция.

Марлес рассказал, что семьи пропавших членов экипажа уже уведомлены о случившемся.

Директор учений Talisman Sabre генерал Дамиан Хилл заявил, что военные сейчас сосредоточены на поиске своих товарищей. Также он выразил благодарность службам Австралии за оперативную помощь.

Ранее, 25 июля, министр национальной обороны Греции Никос Дендиас сообщил, что пилоты пожарного самолета, разбившегося на греческом острове Эвбея, погибли. Также он выразил соболезнования семьям и коллегам погибших.

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