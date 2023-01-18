Падение вертолета в Киеве: что известно на данный момент

Вертолет упал в жилом квартале в пригороде Киева, Броварах, утром в среду, 18 января. Сообщается, что в нем находились высокопоставленные сотрудники МВД Украины. Также известно, что вертолет упал рядом с детским садом, по предварительной информации, есть жертвы среди детей. «Известия» собрали всё, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

Сообщения о падении летательного аппарата в пригороде Киева появились около 10 утра. Позднее стало известно, что речь идет о вертолете. Летательный аппарат упал рядом с детским садом, в котором в этот момент могли находиться дети. После этого в районе падения начался сильный пожар.

Об этом, в частности, заявил глава администрации Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие», — написал он в своем Telegram-канале.

Сообщается, что сейчас на месте работают бригады скорой помощи, пожарные и полицейские.

Кто находился на борту

На борту вертолета, по предварительной информации от СМИ и представителей экстренных служб Украины, находилось девять человек.

Данные по пострадавшим постоянно обновляются. По последней информации, в результате катастрофы погибло 18 человек, в том числе трое детей. Такие цифры приводил глава Нацполиции страны Игорь Клименко. По его словам, 26 человек получили ранения. Известно, что среди пострадавших также есть дети.

Падение вертолета_4 Глава МВД Украины Денис Монастырский Фото: TASS/Zuma

Сообщается, что на борту вертолета могли находиться высокопоставленные представители МВД Украины. В частности, в результате крушения погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. По данным Национальной полиции Украины, среди погибших числится госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Политические взгляды и деятельность Монастырского

Денис Монастырский вступил в должность главы МВД Украины 16 июня 2021 года. Он сменил на этом посту скандально известного Арсена Авакова.

Монастырский — украинский юрист, политик, народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа», эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. До назначения на должность исполнял обязанности главы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. В 2002–2006 годах учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.

Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени. Был женат, воспитывал двух сыновей.

На посту главы МВД поддержал раздачу гражданским оружия «для защиты своих домов» и организовал массовые учения для гражданских по безопасному обращению с оружием и взрывоопасными предметами.

В последние дни руководил «поиском коллаборационистов» на блокпостах Украины. Резонансным стало высказывание Монастырского о защите зданий на Украине. «Если какой-то «Гиркин» (экс-министр обороны ДНР) попытается захватить наши админдома, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения, и никаких колебаний», — заявил глава МВД Украины.

В феврале 2022 года Монастырский вместе с депутатами и журналистами попал под минометный обстрел в Донбассе. Никто не пострадал.

В 2021 году расследовал «заговор против Зеленского», в результате которого в Киеве прошла серия громких арестов из-за угрозы массовых беспорядков. Монастырский считал, что организаторы беспорядков контролируются из Москвы.

Ненадежный вертолет

Рухнувший в Броварах вертолет оказался французским Eurocopter EC225 LP Super Puma от Airbus или его аналогом. Предположительно машина принадлежала МЧС Украины.

Вертолеты Super Puma были поставлены в Киев в 2018 году. Летательные аппараты созданы в конце 1970-х годов, экипаж составляет два человека, максимальная взлетная масса вертолета — 11,2 тыс. кг.

Вертолеты этого класса не раз попадали в аварии, а руководство ФРГ даже запретило Ангеле Меркель, на тот момент канцлеру Германии, пользоваться этим средством передвижения из-за его ненадежности, после того как аналогичный аппарат рухнул в Северном море. Тогда погибли 10 человек. Европейское надзорное авиаведомство EASA также объявило о приостановке полетов военной и гражданской модели этого вертолета в 2016 году. Запрет затронул почти 800 машин по всему миру.

Возможные причины крушения

Официальные версии причин катастрофы пока не выдвинуты.

В украинских СМИ называются две версии падения. Первая — вертолет шел на низкой высоте из-за тумана, и пилот не справился с управлением. Вторая — его сбила собственная же украинская система ПВО. О том, что вертолет загорелся еще в воздухе, сообщает украинское агентство УНН. В МВД Украины среди возможных причин крушения вертолета в Броварах назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Представитель командования воздушных сил Украины, комментируя ситуацию, заявил, что о причинах инцидента говорить рано, расследование может занять несколько недель.