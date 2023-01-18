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СМИ сообщили о падении вертолета возле детского сада в Киевской области

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Фото: Соцсети
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Вертолет упал в Киевской области возле детского сада. Об этом в среду, 18 января, сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на советника полиции Киевской области Ирину Прянишникову.

Отмечается, что после падения вертолета начался пожар.

«В Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей эвакуируют», — говорится в сообщении.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на МВД Украины сообщило о пяти пострадавших в результате произошедшего.

24 февраля прошлого года самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в между селами Жуковцы и Триполье Киевской области. На борту находились 14 человек, из них пять погибли.

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