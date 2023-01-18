Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах под Киевом. Как уточняет украинская полиция 18 января, чиновники находились в упавшем вертолете Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

«Сегодня утром в Броварах разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Всего известно о 16 погибших, из них двое детей», — указано в сообщении Национальной полиции Украины в Telegram-канале.

Глава областной государственной администрации Киевской области Алексей Кулеба уточнил, что о падение вертолета произошло рядом с детским садом и жилым домом. После крушения был слышен взрыв и начался сильный пожар.

Также ранее стало известно, что пострадавшими при ЧП на данный момент являются 22 человека, в том числе 10 детей. Все раненые госпитализированы.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия. Всего на борту самолета находилось девять человек.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-171Е в Бурятии. Воздушное судно упало около заправки недалеко от аэропорта Байкал в Улан-Удэ ранее в этот день. После жесткой посадки вертолет загорелся. Погибли три члена экипажа.