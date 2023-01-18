Один погиб и пятеро пострадали в результате падения вертолета под Киевом
Один человек погиб в результате падения вертолета под Киевом. Об этом в среду, 18 января, сообщает украинские телеканал «Рада» со ссылкой на данные полиции Броварского района Киевской области.
Украинские власти подтвердили падение вертолета рядом с детским садом в Киевской области. Как пояснил лава областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале, в момент крушения в саду находились дети и сотрудники.
В настоящий момент на месте работают медики, полиция и пожарные.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что в Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет. В результате падения вспыхнул пожар. Позже стало известно о пяти пострадавших в результате произошедшего.