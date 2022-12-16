В Улан-Удэ разбился вертолет

В Улан-Удэ вертолет упал возле заправки недалеко от аэропорта Байкал, сообщили в пятницу, 16 декабря, местные СМИ со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

При посадке вертолет загорелся. На месте работают экстренные службы, ведется тушение огня.

По предварительной информации, крушение потерпел частный вертолет Mи-8, который летел с аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. На боту находился экипаж из трех человек, все oни погибли.

По данным «Известий», тела двоих погибших уже обнаружены сотрудниками экстренных служб.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, в конце ноября, сообщалось о крушении вертолета в Тверской области. Инцидент произошел в населенном пункте Вязовец в Кесовогорском районе. Одной из вероятных причин крушения называлось то, что при взлете вертолет задел деревья. В результате авиакатастрофы погиб заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев. Вторым погибшим оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.