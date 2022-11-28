Мастер спорта погиб при крушении вертолета под Тверью

Заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев погиб в результате крушения вертолета Robinson-R66 под Тверью. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил источник «Известий».

Личность второго погибшего также была установлена — им оказался брат спортсмена, Дмитрий Курылев.

О падении вертолета стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел в населенном пункте Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области. Место пилота занимал 54-летний Александр, аппарат разбился в поле примерно в 300 м от дороги.

Александр Курылев был удостоен звания мастера спорта в 2007 году. За год до этого он стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе «Advanced», а в 2005 стал обладателем титула Чемпиона Европы в командных соревнованиях. Кроме того, Курылев неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России.

В 2009 году летчик присоединился к команде, совершавшей первый международный трансатлантический перелет. Был награжден медалью «За вклад в развитие вертолетного спорта».

В 2013 году Александр Курылев принимал участие в первом в истории СССР и России кругосветном путешествии на вертолетах.