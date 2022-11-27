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Два человека погибли при крушении вертолета под Тверью
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Два человека погибли при крушении вертолета под Тверью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Частный вертолет Robinson-R66 разбился под Тверью. По предварительным данным, два человека погибли. Об этом 27 ноября сообщил источник «Известий».

По данным МЧС, в 22:30 дежурная часть ведомства в Тверской области получила сообщение о жесткой посадке вертолета в населенном пункте Вязовец в Кесовогорском районе области.

«Всего на происшествие привлекается 22 человека, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек, три единицы техники», ― отметили спасатели.

Кроме того, стало известно, что на борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. 54-летний Александр Курылев — заслуженный мастер спорта по самолетному спорту. Он управлял вертолетом, который разбился в поле примерно в 300 м от дороги.

Ранее, 17 ноября, пилот погиб при крушении одномоторного частного самолета в районе села Гизель в пригороде Республики Северная Осетия – Алания. На место инцидента прибыли спасатели для выяснения обстоятельств аварии и установления личности погибшего.

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