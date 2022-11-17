Пилот погиб при крушении частного самолета в Северной Осетии

Одномоторный частный самолет упал в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель в пригородном районе Республики Северная Осетия – Алания. По предварительной информации, пилот погиб, сообщили 17 ноября в пресс-службе местного главка МЧС.

«На месте происшествия работают спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России», — сообщило ведомство, добавив, что личность погибшего устанавливается.

В Костромской области вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, потерпел крушение 8 ноября. Вертолет летел по маршруту город Шарья – город Кострома. На борту находились два пилота, два фельдшера и пациент, которого перевозили в областной сердечно-сосудистый центр. В результате крушения пациент скончался. Еще четверо, находящихся в вертолете, пострадали, трое из них попали в реанимацию.

Причины крушения в данный момент неизвестны, однако основными версиями считаются ошибка пилота и техническая неисправность вертолета.