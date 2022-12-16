Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Улан-Удэ

Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта возбудили после крушения вертолета Ми-171Е в Бурятии. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — уточняется в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета России.

На место происшествия для проведения следственных действий выехали опытные следовали и криминалисты.

Воздушное судно упало около заправки недалеко от аэропорта Байкал в Улан-Удэ ранее в этот день. После жесткой посадки вертолет загорелся.

Как следует из опубликованных с места ЧП видео, возникший пожар тушили несколько единиц спецтехники.

Погибли три члена экипажа: летчик испытатель Гамбуев Галсан Кимович, техник Самохвалов Андрей Валерьевич и второй пилот (по предварительным данным) Баранов Илья Петрович.

По информации источника «Известий», воздушная машина принадлежала Улан-Удэнскому авиазаводу и, по предварительным данным, проходила облетку перед продажей в Китай.

Как заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, предварительной причиной авиаинцидента в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилота. Он обратил внимание, что вертолет почти совершил посадку.