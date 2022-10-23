Страшный Су: в Иркутске военный самолет упал на частный дом

Вечером в воскресенье в Иркутске во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение военный самолет Су-30СМ — спустя несколько дней после падения Су-34 на жилой дом в Ейске. На сей раз истребитель упал на частный дом, в котором в этот момент никого не было. Погибли два пилота. Пожар удалось локализовать. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Последствия крушения самолета

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram в 19.41 (13.41 мск) подтвердил, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского «упал самолет категории Су».

— Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Площадь пожара — около 200 квадратных метров , — сообщил он. — Информации о пострадавших пока нет.

Однако, судя по заявлению ГУ МЧС по Иркутской области, самолет упал на улице 2-ой Советский переулок, 4. По улице Пржевальской, 32 находится многоквартирный дом.

Позже Кобзев выложил видео с места крушения самолета и уточнил, что самолет упал на частный дом на две семьи площадью 100 кв.м. Оба пилота погибли, сообщил он, из местных жителей никто не пострадал, в доме никого не было. Судя по кадрам, опубликованным губернатором и позже региональным управлением МЧС, возгорание удалось локализовать, огонь не перекинулся на соседние дома .

Микрорайон Ново-Ленино, где произошло авиапросшествие, находится на окраине Ленинского района Иркутска. Самолет упал на частный сектор в городской черте, недалеко находятся многоквартирные дома, в нескольких сотнях метров от падения — детский сад и техникум транспорта и строительства, однако им при крушении самолета ничего не угрожало .

ГУ МЧС также опубликовал кадры ликвидации открытого горения на месте падения самолета. Также видны обломки самолета. А на видео, опубликованном «Известиями» с другого ракурса, видно, что истребитель падал вертикально вниз и с большой скоростью. Дыма или огня при этом в полете видно не было.

Власти сообщили, что без электроэнергии после крушения самолета Су-30 остались 150 домов. Подключить к электроэнергии их обещают к 22.30 по местному времени (17.30 мск).

— Сейчас необходимо как можно скорее восстановить подачу электроэнергии, — сообщил губернатор. — Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим.

Мэр Руслан Болотов, который, как и губернатор Кобзев, прибыл на место крушения, сообщил, что подготовлен пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь.

Страшный СУ Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Реакция ведомств на падение

Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту падения самолета Су-30 по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Органы прокуратуры также организовали проверку по факту падения самолета.

« На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов», — сообщается в заявлении прокуратуры Иркутской области.

Какой самолет упал на дом в Иркутске

По словам Кобзева, самолет проводил испытательный полет. По предварительным данным, Су-30 вылетел с авиазавода. Авиазавод и аэродром Иркутск-2 (Восточный) находятся примерно в 2-3 километрах от места падения самолета.

СУ СК по Иркутской области уточняет, что самолет Су-30 принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

В «Объединенной авиастроительной корпорации» заявили, что потерпел крушение Су-30СМ, который выполнял приемо-сдаточный полет. Уточняется, что для расследования происшествия будет создана комиссия, к работе в которой привлекут в том числе специалистов предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

Страшный СУ Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на месте крушения истребителя Су-30 Фото: ТАСС

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Он разработан в конце 1980-х, первый полет выполнен 31 декабря 1989 года, эксплуатироваться начал с 1992 года. Самолет производится в Иркутске на авиазаводе «Иркут» . Первый полет модифицированного Су-30СМ состоялся 21 сентября 2012 года. Он эксплуатируется ВВС России. На этом самолете выполняет полеты в том числе пилотажная группа «Русские витязи».

Второе падение за неделю

Напомним, в начале недели, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в городе Ейск Краснодарского края. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом, произошло возгорание. В результате обрушились второй, третий и четвертый подъезды здания. Погибли 15 человек, более 40 пострадали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 октября сообщил, что поврежденный в результате падения Су-34 дом в Ейске планируют восстановить к маю 2023 года. Власти региона пообещали выплатить 400 тыс. рублей для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести и по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

18 октября жильцы многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.