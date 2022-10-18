Число погибших при ЧП с самолетом в Ейске возросло до 15

Число погибших в результате падения самолета Су-34 у жилого дома в Ейске возросло до 15. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Заместителя губернатора региона Анна Минькова уточнила, что скончался мужчина, получивший ожоги 80% тела.

«Пострадавший с ожогами скончался», — сказала она.

В настоящее время медики наблюдают за состоянием 23 пациентов. Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сейчас в больницах Ейска под наблюдением специалистов находится 19 пациентов, у них диагностировано отравление продуктами горения и ожоги. Еще четырех пациентов транспортировали в краевую больницу в Краснодар. Мурашко отметил, что один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее во вторник в городе была завершена спасательная операция на месте крушения Су-34. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, угрозы обрушения здания нет. В связи с этим принято решение восстановить дом, сносить его не будут, заверил глава региона. Предварительно, на реконструкцию поврежденной части дома потребуется около пяти месяцев.

Самолет упал вечером в понедельник во дворе на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В ГУ МЧС по региону тогда сообщали, что горят 1–5-й этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.