В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета под Киевом

Среди возможных причин крушения вертолета в Броварах Киевской области неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия. Об этом в среду, 18 января, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал он в своем Telegram-канале.

Местные СМИ опубликовали кадры интервью с очевидцем крушения.

«Вертолет сделал три круга над «Форой», полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся, и всё», — рассказал он.

Ранее в этот день в Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет. По предварительным данным, вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В результате крушения 18 человек погибли, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 22 человека, в том числе 10 детей, пострадали. Все раненые госпитализированы.

На месте работают все профильные и специализированные службы.