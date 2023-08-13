«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ по позициям ВСУ под Угледаром

Артиллеристы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» сражаются на угледарском направлении. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 13 августа побывал на линии боевого соприкосновения.

«Выдвинулись с бойцами на позицию на броне, проехать иначе туда никак нельзя. Действуем на угледарском направлении, противник здесь крайне внимателен», — сказал он.

Он пояснил, что, как только военные прибывают на позицию, сразу начинают заниматься установкой САУ и маскировкой. Затем артиллеристы открывают огонь, как только «засекают» передвижение противника.

«Мы как артиллерия активно подавляем данные группы. Плотно взаимодействуем с разведчиками, БПЛА. Пацаны подкидывают нам цели, и мы просто разваливаем эти взводы, группы», — рассказал боец ОБТФ «Каскад» позывным Изюм.

После нанесения ударов бойцы сворачивают орудие и уходят в укрытие.

Ранее, 9 августа, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о работе снайперов под Угледаром. По его словам, бойцы 29-й армии ведут работу по всей линии южнодонецкого фронта, но основное внимание сконцентрировано под Угледаром — это помогает пехоте держать удар, лишая ВСУ поддержки пулеметчиков.

7 августа российские силы уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Также в районе села Новомихайловка был уничтожен пикап с украинскими боевиками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».