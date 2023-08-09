Корреспондент «Известий» рассказал о работе снайперов под Угледаром

Разведчики 29-й армии держат в страхе под Угледаром боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находятся под прицелом круглосуточно, даже когда об этом не догадываются. О работе российских снайперов рассказал 9 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ночная вылазка 29-й армии в стан врага была успешной. Снайперы застали украинских бойцов врасплох во время утренней ротации.

«Смену ликвидировали. Вышли на задачу, ничего не подозревая, смотрим — там военнослужащий (ВСУ) копает окоп без брони, без ничего. Мы отработали по ним. Настолько наглые, что уже без брони. Мы сейчас где работаем, они уже голову не поднимают», — поделился разведчик-снайпер с позывным Сокол.

Бойцы 29-й армии ведут работу по всей линии южнодонецкого фронта, но основное внимание сконцентрировано под Угледаром. Это помогает пехоте держать удар, лишая ВСУ поддержки пулеметчиков.

«Постоянно летают БПЛА противника, которые переносят гранаты, ВОГи (граната ВОГ-25. — Ред.). На дню, бывает, по 18 «птичек» (БПЛА. — Ред.) увидишь. Сейчас растительность выросла, не позволяет наблюдать из положения лежа», — рассказал старший разведчик-снайпер с позывным Золотой.

Говоря о работе снайпера, бойцы отмечают, что больше всего они думают о маскировке. Выходят небольшими группами, в которых обязательно есть корректировщик и штурмовики.

Накануне Ольков узнал у снайперов, как изменилась тактика их работы летом, где работать сложнее и почему. Так, они выходят работать в основном ночью. Задачу осложняют постоянно летающие беспилотники, а из-за растительности стрелять приходится из неустойчивых положений. Однако, по словам снайперов, несмотря на все трудности цели отрабатываются.

27 июня Минобороны показало, как снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрывали действия группы специального назначения во время захвата опорного пункта украинских боевиков на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.