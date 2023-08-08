Корреспондент «Известий» узнал об изменениях снайперской работы летом в зоне СВО

Бойцы 29-й армии «выцеливают» врагов по всей линии южнодонецкого фронта, но в основном работают на снайперских рубежах под Угледаром, помогают пехоте ВС РФ держать удар, лишая украинских националистов поддержки пулеметчиков или гранатометчиков. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расспросил снайперов, как изменилась тактика их работы летом, где работать сложнее и почему.

«Основная работа теперь проходит по ночам. Безопаснее: меньше «птичек» (БПЛА. — Ред.), реже бьет артиллерия. Правда, растительности много плюс противник окопался хорошо. К примеру, весной противник смену проводил в полный рост, а из-за растительности их сложно увидеть. По ночам через тепловизионные приборы ведем наблюдение, обнаруживаем цель, отрабатываем. В неделю 1–2 цели отрабатываем», — рассказал старший разведчик-снайпер с позывным Золотой.

По словам корреспондента, снайперы больше всего думают о маскировке. Выходят работать ночью и не парами, как раньше, а небольшими группами, в которых, помимо снайперов и корректировщика, обязательно есть штурмовики.

«Наша задача — обеспечить безопасный проход и отход группы. Если с первым снайпером что-то случится, его место занимает один из нас, мы взаимозаменяемы», — пояснил задачи группы снайпер с позывным Сура.

Золотой добавил, что при выборе целей ориентируются в основном на смену боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 4–5 утра на минометчиков и старший офицерский состав. По его словам, работа в лесополосе ничуть не проще, чем в зоне населенного пункта.

«Это совершенно разные вещи. По тебе постоянно стреляют, летают БПЛА противника — до 18 «птичек» в сутки бывает с гранатами и ВОГами (граната ВОГ-25. — Ред.), из-за растительности, которая не позволяет наблюдать из положения лежа и сидя, стрелять приходится из неустойчивых положений», — перечислил профессиональные неудобства боец.

По признанию снайперов, иногда цель приходится высиживать долго, а иногда, как у разведчика-снайпера с позывным Сокол, бывает неожиданная удача из-за самоуверенной расслабленности противника.

«Недавно смену ликвидировали. Вышли на задачу, смотрим — а там ВСУ копают окоп. Без брони, без ничего. Отработали по ним. Настолько наглые — без брони! Ну сейчас мы где работаем, они уже голову не поднимают. Чуют, что смерть близко», — похвастался Сокол.

17 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как работают снайперы и о чем думают перед уходом на задание. Он побывал на передовой с группой тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота и узнал, что за последнюю неделю снайперская группа уничтожила более 10 украинских националистов под Угледаром.

27 июня Минобороны показало, как снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрывали действия группы специального назначения в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта украинских боевиков на краснолиманском направлении. Выполнение задач снайпера требует отличной физической формы, быстрой ориентации на месте в районе выполнения задачи, способности оперативно принимать решения.

22 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как группа тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота тренируется на полигоне, чтобы оставаться на высоте боевого мастерства. Военнослужащие рассказали, как это происходит и чем тяжелые снайперы отличаются от остальных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.